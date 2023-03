Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Pistons – Nuggets : 100-119 (stats)

: 100-119 (stats) Nets – Kings : 96-101 (stats)

: 96-101 (stats) Raptors – Thunder : 128-111 (stats)

– Thunder : 128-111 (stats) Bucks – Pacers : 123-139 (stats)

: 123-139 (stats) Suns – Magic : 116-113 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Lakers : évidemment, chaque équipe qui a gagné cette nuit réalise une bonne opération au classement, parce qu’il faut voir comment la course est serrée en ce 17 mars. Les Nuggets ont enfin re-gagné et valident le titre de division, les Kings sécurisent leur deuxième place à l’Ouest, les Raptors se chauffent avant le play-in, les Suns veulent garder leur seed 4 au chaud et les Pacers croient encore au play-in. Mais la grosse belle opération de la nuit est en fait pour les Lakers, qui ont pu mater bien au chaud la défaite du Thunder à Toronto et qui voient donc OKC les rejoindre au classement avec cette défaite, OKC qui devra jouer dans les prochains jours les Suns, les Clippers deux fois et les… Lakers, save the date c’est le 25 avril.

Mauvaise opération du jour – Nets, Bucks, Thunder : le Thunder forcément, on vient d’en parler et désormais à portée de fusil du Jazz et des Pelicans. A l’Est ? Les Nets ont subi la foudre Kings, ils s’éloignent du Top 5 et se rapprochent dangereusement du play-in, alors que les Bucks ont perdu une belle occasion de distancer les Celtics et les Sixers.

Les affiches de la nuit prochaine