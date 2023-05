Pour espérer survivre à Los Angeles cette nuit et forcer un Game 7, les Warriors avaient besoin d’une grande performance de leur backcourt Stephen Curry – Klay Thompson. Malheureusement pour le champion en titre, les Splash Brothers ont choisi la mauvaise soirée pour connaître un gros trou d’air.

Tout au long de leur dynastie, on a vu Steph Curry et Klay Thompson prendre feu dans des matchs importants de Playoffs. Mais ce Game 6 face aux Lakers ne s’ajoutera pas à la liste. Au contraire.

Alors qu’on attendait “Game 6 Klay”, Thompson est passé complètement au travers de son match, terminant avec un terrible 3/19 au tir dont 2/12 du parking pour 8 petits points. L’arrière a notamment enchaîné les briques dans le premier quart, même en étant ouvert. Juste terrible pour le natif de Los Angeles. Quant à Steph, il a été l’un des seuls à surnager avec 32 points au compteur (deux fois plus que le second meilleur marqueur de Golden State aka Donte DiVincenzo…), mais a également connu une soirée compliquée au shoot : 4/14 derrière l’arc, 11/28 au total.

En combiné, les Splash Bros cette nuit : 14/47 au tir dont 6/26 à 3-points. À partir de là, les Warriors (13/48 de loin en tout) ne pouvaient pas espérer grand-chose.

Les Splash Brothers ce soir. pic.twitter.com/pXe4WHkVJz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2023

Il faut évidemment donner du crédit à la défense des Lakers. Solides et agressifs, les Angelinos ont fait ce qu’il fallait pour perturber les snipers de la Baie. Et il est vrai que ces derniers ont dû précipiter des shoots en deuxième mi-temps pour tenter de revenir désespérément dans la rencontre alors qu’il y avait près de 20 points d’écart. Mais on a vu tellement de fois les Splash Brothers prendre feu, peu importe l’adversaire et peu importe le contexte, qu’il est impossible de ne pas être choqué par une telle maladresse dans un match aussi important.

Cette faillite vient boucler une série compliquée pour les Splash Bros à l’adresse. Klay Thompson a particulièrement galéré dans la série (16,5 points de moyenne, 34% au tir et 38% à 3-points) si l’on excepte ses 30 points du Game 2, tandis que Steph Curry (26,7 points par match à 44% au tir dont 34% derrière l’arc) a fait ce qu’il a pu pour porter les siens sans pour autant être à son top level.

Résultat : les Warriors sont déjà en vacances, et les Lakers en Finales de Conférence.