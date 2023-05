Après une saison régulière très… irrégulière, les Warriors comptaient sur leur ADN de champion pour se surpasser en Playoffs et viser le back-to-back. Mais le champion en titre a montré ses limites face aux Lakers, et son aventure s’arrête dès le stade des demi-finales de conférence.

Pour la première fois dans l’ère Stephen Curry – Steve Kerr, les Warriors ont perdu une série avant les Finales NBA. Le sentiment est forcément bizarre, mais c’est une fin presque logique au vu de la saison 2022-23 des Dubs.

Une saison qui a démarré avec l’épisode Draymond Green / Jordan Poole, le premier envoyant une grosse droite au second en octobre dernier, à quelques jours seulement du début de la régulière. Une saison où les Warriors ont été excellents à la maison (bilan de 33 victoires – 8 défaites), mais horribles à l’extérieur (11-30). Une saison dans laquelle Golden State était performant avec ses cadres sur le terrain, mais en galère pour trouver l’équilibre nécessaire avec le reste du groupe pour vraiment jouer les premiers rôles. Vous ajoutez à tout ça des absences et des bobos (Stephen Curry, Andrew Wiggins) en cours de route, et ça donne un groupe pas forcément dans les meilleures conditions pour aborder les grandes échéances du printemps.

Même si les Playoffs n’ont rien à voir avec la saison régulière, c’est rare de voir une équipe trouver soudainement toutes les solutions après une campagne compliquée. Nouvelle preuve avec les Warriors, qui possédaient pourtant le profil parfait pour flip the switch comme on dit aux States. Mais la montagne était trop haute à franchir.

Après avoir arraché la qualification face aux Kings au premier tour des Playoffs, les Warriors sont tombés sur une équipe des Lakers trop solide pour eux. Stephen Curry a tenté de porter les siens, mais c’était insuffisant. Le naufrage Jordan Poole a souvent fait plonger Golden State, Klay Thompson a enchaîné les briques au mauvais moment, et la blessure d’Andrew Wiggins aux côtes lors du Game 5 n’a rien arrangé. Tout ça, ça ne pardonne pas face à un adversaire qui compte Anthony Davis, LeBron James et un grand nombre de bons role players dans ses rangs.

Du coup c’est quoi la suite pour Golden State ?

D’abord digérer cette défaite, avant de se poser sur les grandes questions de l’intersaison : Bob Myers, Draymond Green, Klay Thompson, Jordan Poole… autant de dossiers à surveiller cet été dans la Baie de San Francisco.