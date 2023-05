Excellent cette nuit lors du Game 6 face aux Warriors, LeBron James a non seulement aidé les Lakers à se qualifier pour les Finales de Conférence Ouest, mais il a également établi un nouveau record NBA. Un de plus pour le King !

Depuis son arrivée dans la Grande Ligue il y a 20 ans, LeBron James a disputé 53 séries de Playoffs. Il en a remporté 41.

Oui, 41 séries gagnées par le King, entre Cleveland, Miami et Los Angeles. Personne ne fait mieux dans toute l’histoire de la NBA. En remportant sa confrontation face aux Warriors de Stephen Curry, James a officiellement dépassé Derek Fisher (40 séries remportées en carrière), avec lequel il partageait le record depuis la fin de la série contre les Grizzlies au premier tour.

LeBron has now won 41 Playoff series in his career. 41 — LeBron James** 40 — Derek Fisher

39 — Robert Horry

37 — K. Abdul-Jabbar

35 — Tim Duncan

33 — Kobe Bryant

33 — Scottie Pippen The MOST IN NBA HISTORY 🐐 pic.twitter.com/npqUWE1G39 — LeBron Muse (@BronMuse) May 13, 2023

Le chiffre est astronomique, encore plus quand on considère le fait que James a été le meilleur joueur de son équipe pendant quasiment toutes ces séries. Certes, Derek Fisher et Robert Horry – qui complètent le podium – ne sont pas loin derrière, mais on parle ici de deux role players qui n’ont jamais eu à porter leur équipe sur les épaules.

Ce nouveau record vient s’ajouter à une liste longue comme le bras pour James, et symbolise encore une fois l’exceptionnelle longévité du King. Mais connaissant un peu ce dernier, quelque chose nous dit qu’il ne se satisfait pas d’un tel accomplissement. Car ce qu’il veut avant tout, c’est remporter une 42e puis 43e série, pour pouvoir enfiler une cinquième bague de champion NBA.