NBA Top 5 du jour : Austin Reaves plante du milieu du terrain au buzzer !

C’est l’heure de se faire les plus belles actions de la nuit passée. Envoyez le Top 5, on se charge des commentaires made in TrashTalk.

LeBron James et Anthony Davis sont toujours autant connectés, on part sur de la 9G ici.

Kyle Lowry se la joue quarterback pour un Max Strus qui se fait une joie de punir au cercle.

Austin Reaves cuisine Steph Curry et finit avec le and one. Cuisiner un chef, c’est donc possible.

Jimmy Butler plane sur les Knicks, comme il plane sur tous les Playoffs en fait.

On revient au héros du jour avec un doublé pour Austin Reaves. Buzzer beater du milieu du terrain, y’a jamais assez de paillettes à L.A..