Perdant l’avantage du terrain dès le Game 1 de la série face aux Lakers, les Warriors n’ont jamais réussi à le récupérer, perdant trois fois en trois déplacements à la Crypto.com Arena de Los Angeles. Un zéro pointé qui met fin à l’une des séries les plus impressionnantes de l’histoire des Playoffs NBA.

28.

Pendant 28 séries de Playoffs consécutives entre 2013 et 2023, les Warriors ont remporté au moins un match en déplacement, signe des grandes équipes. Cela représente un record NBA, mais cette incroyable série vient donc de prendre fin brutalement face aux Lakers.

Les Warriors sont effectivement tombés dans les Game 3, 4 et 6 à Los Angeles. Dans le lot, il y a eu deux blowouts (127-97 dans la troisième manche, 122-101 cette nuit) mais c’est probablement la défaite du quatrième match qui a le plus de mal à passer chez les Dubs, qui étaient en position d’égaliser dans la série avant de foirer leur quatrième quart-temps. Quand on regarde en arrière aujourd’hui, cela ressemble à un vrai tournant.

