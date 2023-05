Depuis son arrivée à la franchise en 2014, Steve Kerr n’avait jamais perdu une série de Playoffs face à une équipe de l’Ouest. C’est désormais chose faite grâce aux Lakers de LeBron James.

La défaite de cette nuit face aux Lakers a eu bien des répercussions pour les Warriors. Il y a l’élimination bien sûr, première conséquence, le spectre de la fin de la dynastie à cause de la situation contractuelle de Draymond Green et du GM Bob Myers. Il y a aussi la fin d’une série monstrueuse pour Steve Kerr. Depuis sa nomination sur le banc des Dubs en 2014, et avant cette nuit, le tacticien n’avait jamais perdu une série de Playoffs contre une équipe de l’Ouest. On l’a refait : IL N’AVAIT JAMAIS PERDU UNE SÉRIE DE PLAYOFFS CONTRE UNE ÉQUIPE DE L’OUEST. 9 saisons entre Oakland et San Francisco, 7 qualifications en Playoffs et 6 Finales NBA (dont 4 titres).

The Lakers handed the Warriors their first playoff series loss outside of the NBA Finals under Steve Kerr. Wild 😳 pic.twitter.com/8ZsNu120ZL — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 13, 2023

Face aux équipes de l’Ouest, on parlait juste de 19 séries remportées à la suite ! Et c’est pas comme si les Dubs avaient affronté des équipes en carton. Le Thunder de Kevin Durant, les Spurs avec Kawhi Leonard, les Rockets de James Harden et Chris Paul, Luka Doncic et les Mavs, il y a eu des adversaires de qualité à envoyer en vacances. Il aura donc fallu attendre presque une décennie pour voir Kerr ne pas faire rimer Playoffs avec Finales NBA.

Steve Kerr is now 19-1 in playoff series vs western conference teams His first loss came tonight pic.twitter.com/aboAp2LyoO — NBACentral (@TheNBACentral) May 13, 2023

Comme un symbole, c’est l’un de ses plus grands rivaux qui a mis fin à sa série : LeBron James. Sur les trois séries perdues par Kerr en Playoffs (deux Finales NBA et donc celle-ci), le King est présent dans deux d’entre elles (comme Tristan Thompson lol, qui sait c’est peut-être le Canadien qui porte la guigne aux Warriors).

La fin de la domination des Warriors à l’Ouest marque-t-elle ou non la fin d’un cycle dans la Baie ? Beaucoup de questions se posent sur le futur de certains cadres (Green mais aussi Poole et Thompson), il faudra voir quelles seront les décisions de la direction durant l’été. Est-ce que le groupe repart intact avec quelques ajustements autour des role players ? Est-ce qu’on peut assister à un gros trade pour offrir plus d’aide à Stephen Curry dans la quête du titre ? Et si oui qui partirait ? Bref, l’intersaison s’annonce agitée pour Steve Kerr et les siens.