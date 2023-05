Dominés dans le quatrième quart-temps 27-17 par les Lakers, les Warriors ont laissé échapper une victoire largement à leur portée. L’explosion inattendue de Lonnie Walker IV a aidé à faire basculer le match en faveur de Los Angeles, mais certaines décisions arbitrales ont également impacté la rencontre aux yeux du coach de Golden State Steve Kerr.

Après la claque reçue lors du Game 3 à Los Angeles, Steve Kerr avait refusé de blâmer l’arbitrage pour expliquer la contre-performance de son équipe. Mais suite à la nouvelle défaite de cette nuit, dans un match beaucoup plus serré, l’entraîneur des Dubs a changé son fusil d’épaule. Voici ce qu’il a déclaré en conférence de presse d’après-match pour expliquer la faillite de ses Warriors dans le quatrième quart-temps.

“Dans le quatrième quart, il y a eu Walker, et il y a eu trois ou quatre écrans illégaux qui ont été sifflés contre nous. Je n’ai pas vu le ralenti sur ces actions, mais en temps réel c’était très décevant (que ces écrans soient sifflés). Mais les Lakers jouent avec beaucoup de roublardise, ils savent comment obtenir des coups de sifflet. Je trouve qu’ils ont fait quelques flops, et ont été récompensés. Mais je dois voir le replay, peut-être que j’ai tort.”

Critiquer les arbitres tout en mettant bien les formes pour essayer d’éviter l’amende de la ligue, bravo Mr. Steve Kerr c’est du grand art.

Blague à part, l’arbitrage est un sujet qui est souvent revenu sur la table depuis le début de cette série Warriors – Lakers (souvent de façon illégitime), notamment à cause de la grosse différence entre les deux équipes sur le nombre de lancers-francs tentés (103 à 51 en faveur de Los Angeles sur les quatre matchs). Mais Kerr ne parle pas de lancers ici, mais d’écrans illégaux et de flops sur ces derniers.

Steve Kerr’s full comments accusing the Lakers of flopping for calls on screens in the fourth quarter: pic.twitter.com/PXzZlqe53m

— Harrison Faigen (@hmfaigen) May 9, 2023