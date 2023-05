Après un Game 1 déjà très bon sur le plan individuel, Klay Thompson s’est occupé de tout lors du Game 2. La grande moitié des Splash Brothers colle 30 points aux Lakers, à 11/18 au tir… dont 8/11 depuis Alcatraz ! Intraitable, il a permis aux Warriors d’enfoncer le clou à des moments clés de la rencontre.

Klay Thompson for three… it’s good ! Voilà une phrase qui a été prononcée à huit reprises ce soir. Quelle masterclass de KT11 ! 30 points, 3 rebonds à 8/11 depuis le parking. Sixième match de Playoffs personnel à minimum 8 tirs de loin plantés, record NBA. Sa rencontre a pourtant commencé discrètement, avec cinq points dans le premier quart. Les Lakers sont alors devant au score, mais la formule n’est pas la même que lors de la première manche. On sent très vite Los Angeles au rupteur, que ce soit offensivement comme défensivement. Le premier à le remarquer et à rentrer dans le lard de La La Land, c’est ce bon Klay. Quatre tirs à 3-points plantés dans la deuxième douzaine de minutes, quasiment exclusivement au même endroit, un peu excentré à gauche du cercle.

De quoi donner une indication sur l’espace à défendre pour l’empêcher de faire son chantier ? Faut croire que non, car les Lakers vont le regarder faire. À chaque tir, le volume du Chase Center augmente un peu. Sa sortie définitive, en fin de troisième quart, sera effectuée sous l’ovation complète de la salle. Un remerciement bien mérité après un match exceptionnel.

Faut se rendre à l’évidence : c’est du Klay de haut vol ☺️ — DubNation France (@DubNationFr) May 5, 2023

Le capital confiance de Klay est donc au beau fixe, un élément plus qu’important pour lui et les Dubs alors que le déplacement à Los Angeles dans la nuit de samedi à dimanche s’annonce capital pour la suite de la série. Grâce à sa performance, c’est tout le jeu des Warriors qui a pu se développer à merveille : Stephen Curry a pris moins de tir, s’est concentré dans la gestion du jeu et la distribution de caviars. Ce qui a permis d’alimenter JaMychal Green et Donte DiVincenzo, tous deux auteurs de quelques bombinettes bienvenues derrière l’arc.

Klay Thompson in #PhantomCam 👏 8 made threes on 11 attempts 😴 📅 Game 3: Sat, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/61gCjf9lZK — NBA (@NBA) May 5, 2023

Cette culture du “jeu avant le je” si chère au FC Nantes des années 90 s’est exportée au basketball avec les Warriors. Le jeu demande que Klay Thompson prenne les tirs sans discontinuer : toute l’équipe se met au diapason pour le mettre dans un fauteuil. Contraste frappant avec les tentatives individuelles presque désespérées des Lakers ce soir. Bravo Klay, on en veut plus désormais !