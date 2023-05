Il est sans doute celui qui aura contribué le plus à plonger les Lakers au fond du trou ce soir. Anthony Davis a été transparent lors du Game 2. 11 points, 7 rebonds… et une défense des Warriors dont il n’a jamais réussi à se défaire. Les ajustements de Steve Kerr entre les deux matchs ont été décisifs.

Lors de la première manche, il avait pourri Golden State. Vous vous en souvenez ? 30 points, 23 rebonds, un boulot monstrueux sur Draymond Green puis Kevon Looney puis tous les Warriors puis même Dell Curry tiens tant qu’on y est. Une prestation XXL qui contraste totalement avec son match de cette nuit. Invisible, absent : voilà deux adjectifs qui décrivent plutôt bien le match du Monosourcil.

Tout a commencé par une défense bien plus énervée de la part de Draymond Green. M’sieur Vert n’a pas accepté de jouer “comme de la merde” – selon ses dires – mardi soir. En conséquence ? Double dose d’énergie sur le pivot des Lakers, qui aurait pourtant dû profiter de l’absence de Kevon Looney – malade – dans le cinq de départ des Dubs. L’inverse se produit : verrouillé, il n’accède plus à la raquette comme il le veut et ses tirs sont très contestés. Les trappes fonctionnent avec bien plus d’efficacité.

AD bien maladroit en attaque pour le moment.

Des floater qui tombent courts, une passe trop haute à l’instant… — Lakers France (@LALakersFR) May 5, 2023

Forcé de sortir au large pour toucher des ballons, il se retrouve contesté sur son dribble. La soirée devient définitivement pourave. Défensivement, le choix de Darvin Ham d’aller faire chercher Curry plus haut en sortie de pick and roll aura aussi créé d’énormes trous dans la défense des Lakers. Ce qui n’a pas permis a AD d’avoir le rendement du Game 1.

Rui Hachimura, LeBron James et D’Angelo Russell sont donc obligés de tenir la marque, mais c’est bancal. L’adresse des Purple and Gold chute en début de deuxième quart et les Warriors punissent. Le momentum est déjà en faveur de Golden State et à la mi-temps, on sent que la bascule est déjà effectuée et irréversible. Les shoots du pivot des Lakers sont parfois trop compliqués, la réussite n’y est pas. Au rebond, il aura également été très discret. Seulement sept prises, le jour et la nuit avec son premier match. Il ne jouera que trois quart-temps, car l’issue du match est déjà décidée depuis longtemps.

Reprise obligatoire en Californie du Sud, à la maison. Ce soir, les Angelinos ont assisté à ce qu’ils pouvaient craindre le plus : un jour sans d’Anthony Davis. Encore pire, un jour sans provoqué par les Warriors. Darvin Ham va devoir revoir toutes les images, les disséquer et trouver une solution. Il sait que ses adversaires ont la recette qui marche, et le temps presse désormais pour inventer une contre tactique efficace.