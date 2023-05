Il aura tout fait. Tout géré pour assurer la victoire face aux Warriors. Anthony Davis a proposé un match tout bonnement titanesque pour permettre aux Lakers de s’imposer à San Francisco cette nuit : 30 points, 23 rebonds, 5 passes et 4 contres ! En attaque, en défense, partout : Steve Kerr va devoir vite s’adapter, car le Monosourcil a sorti une performance exceptionnelle.

Wow. Un monstre. Et on s’y attendait pourtant. Il est certain que Steve Kerr et son équipe d’assistants avaient préparé le rendez-vous avec le géant des Lakers. Pourtant, même avec un plan de jeu, Anthony Davis a tout balayé. En attaque, dès le début du match, il inscrit 90% des points des Lakers lors des premières minutes. Servi au poste, il se délecte de Kevon Looney puis de Draymond Green, qu’il enverra vite sur le banc pour excès de fautes.

“He’s playing like the top 5 NBA player that he is.” 🗣️ – Darvin Ham after AD’s 30 PTS, 23 REB Game 1#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/c9m7awPC9Q — NBA (@NBA) May 3, 2023

En défense, dans le même temps. Distributeur de pancakes à la demande, il dissuade toute l’équipe adverse de s’approcher du cercle, en témoigne la situation sur Andrew Wiggins, qui refuse le tir sous le panier pour une tentative difficile plus loin. Stephen Curry a voulu s’y frotter, il a dégusté. Seul point noir de la performance ? Son temps de jeu. Il n’est pas sorti de la deuxième mi-temps. Et malgré cela, les Warriors ont failli prendre le match. Est-ce qu’il pourra tenir toute une série à ce niveau d’intensité, sans se blesser et sans passer au travers ? Difficile de répondre oui, mais sait-on jamais, ce genre de joueur adore les moments importants.

La présence d’AD les terrifie. Wiggins a dû finir sur un hook en reculant alors qu’il était sous l’arceau de base. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2023

Capable de punir à mi-distance, il va causer des gros mots de tête à Golden State. Dès jeudi soir, il faudra remettre le couvert, et si Steve Kerr n’a pas trouvé de faille dans son jeu, ça va encore finir en gros carton. Kevon Looney s’est fait logiquement dominer, cat Toto c’est pas Domantas Sabonis. Quand il joue comme ça, Davis est assurément l’un des tous meilleurs joueurs de NBA. Avec une seule envie de notre côté : que tout cela dure le plus longtemps possible.

