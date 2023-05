La série que tout le monde attend. Les Warriors contre les Lakers. Les paillettes de Californie, le duel San Francisco – Los Angeles. Un parterre de stars de la balle orange. Bref, une confrontation immanquable se lançait cette nuit au Chase Center. Et pour la première, on a été servi. Un match complètement fou, et une victoire des visiteurs grâce à un Anthony Davis absolument monstrueux !

Les statistiques de ce match fantastique, c’est par ici !

Première série entre Warriors et Lakers depuis 1991. Premier duel entre Stephen Curry et LeBron James depuis 2018. Le sommet du basket s’affronte ce soir, deux équipes iconiques. L’enjeu est à la hauteur de la confrontation : une place en finale de Conférence Ouest. On en attendait beaucoup sur le plan tactique, car les deux équipes ont des avantages qui peuvent s’avérer décisifs dans des secteurs de jeu différents. Les Dubs à 3-points, les Lakers dans la peinture, avec Anthony Davis.

Dès l’entame, Klay Thompson fait pleuvoir les ballons dans le cercle, et Kevon Looney entame son chantier désormais presque habituel : 7 rebonds en 7 minutes ! Les Purple and Gold s’en remettent à Anthony Davis, du classique. Le grand dadet est logiquement dominant en dessous. L’écart pris rapidement par Golden State est vite effacé et ce match commence à tenir ses promesses. Stephen Curry est déjà CHAUD, Toto Davis est servi all inclusive sous le panier. Tout le monde répond présent, ça régale.

23 points, 11 rebonds et 2 contres pour Anthony Davis à la mi-temps. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2023

Comme attendu, les Lakers poussent dans la peinture, les Warriors allument de loin. Stat amusante : à la mi-temps, les Warriors n’ont tiré que 3 lancers… contre 17 pour les visiteurs ! Jordan Poole envoie bombes sur bombes à 3-points, avec une faute en bonus. Le King, peu en vue jusqu’ici, plante un gros 3 pour clôturer le premier acte. 64-65, La La Land fait la course en tête. Quel match !

Jordan Poole hits the and-one triple 😮‍💨 📺: TNT | Lakers-Warriors | Game 1#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/s3mY5hCXeR — NBA (@NBA) May 3, 2023

Ce que les Lakers doivent à tout pris éviter ? La furie des Warriors en troisième quart-temps. Sacramento l’a payé très cher dimanche soir. Et franchement, ils s’en sortent très bien. D’Angelo Russell fait chauffer sa main, Anthony Davis continue le boulot. Les Warriors se compliquent la vie en voulant passer dans la peinture. Austin Reaves va même pousser Steve Kerr a prendre le temps mort, puisque les Angelinos mènent de cinq points et ont fait un petit break. Stephen Curry doit apporter, lui qui n’a plus marqué depuis… la fin du premier quart-temps, car Jarred Vanderbilt a pris la mesure du défi et s’est mis au niveau. Austin Reaves permet même aux Lakers de prendre dix points d’écart !

Kevon Looney gobe toujours les rebonds, et les Warriors entament le dernier quart-temps comme il faut mais sont pénalisés par des pertes de balle et des tirs trop rapides. Stephen Curry rentre quelques tirs, mais son équipe n’y est plus défensivement et laisse des autoroutes en sortie d’écran et à l’opposé du jeu. Attention, ça pue la défaite cradingue dès le premier match pour Golden State.

L’heure de la réaction, c’est maintenant : les Lakers mènent de 14 points, il reste cinq minutes. Stephen Curry puis Klay Thompson dégainent et ramènent les Warriors dans le game. Il n’y a plus que six points, c’est bouillant ! Le momentum a changé de camp, les Dubs sont poussés par le Chase Center qui crache ses poumons. Poole rajoute une couche depuis Alcatraz, ça fait -2 ! LeBron James provoque une faute, rate un lancer… et c’est encore Poole qui a la balle pour forcer la prolongation. Le tir est pris de très, trop loin… et c’est raté. Les Lakers s’imposent 112-117 au terme d’un match complètement fou ! Franchement, si vous en avez l’opportunité : levez-vous la nuit, profitez de ces deux équipes. C’est le coeur qui parle.

La tentative d’égalisation de Jordan Poole.pic.twitter.com/u75M1GaY5T — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2023

On parle vite fait de chiffres ? Anthony Davis finit à 30 points, 23 rebonds, 5 passes et 4 contres ! Un match de mutant, Steve Kerr va devoir trouver une solution. Peut-être que cela viendra de la zone que les Warriors ont tenté en fin de match. Peut-être que cela viendra par des trappes systématiques. LeBron James envoie 22 points et 11 rebonds, Stephen Curry en pose 27 malgré la défense de chien de Vanderbilt, qui s’est décarcassé pour le défendre, avec brio.