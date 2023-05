C’est désormais officiel, la deuxième demi-finale de la conférence Ouest opposera les Warriors et les Lakers. Deux équipes dont les stars se connaissent particulièrement bien. Préparez les popcorns, ça va partir dans tous les sens.

Après un Game 7 bien tendu jusqu’à ce que Stephen Curry disent stop aux conneries, les Warriors remplissent le dernier trou manquant dans le bracket des demi-finales. Ils y retrouveront les Lakers, vainqueurs 4-2 des Grizzlies. Cela signifie donc que nous aurons le droit à une demi opposant Stephen Curry et LeBron James, une phrase qui donne le smile à Adam Silver et surtout au compte en banque de la boîte qu’il dirige. Le King retrouve Golden State en Playoffs pour la première fois depuis son passage à Cleveland en 2018, et les quatre finales NBA consécutives entre LBJ et GS nous ont offert des moments historiques. Un back-to-back pour les Warriors, un premier titre pour les Cavs avec un 3-1 lead remonté pour la first time ever en finale, la polémique Kevin Durant, une époque pas si lointaine mais qui semble avoir eu lieu à des années lumières à l’échelle temporelle de la NBA .

🚨 OFFICIEL : WARRIORS – LAKERS EN DEMI FINALE !! pic.twitter.com/9VfcdfVpWX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2023

Golden State aura l’avantage du terrain et c’est fou d’écrire cela alors qu’ils ont terminé sixième en régulière… mais le terme avantage prend en tout cas tout son sens avec les joueurs de la Baie car peu d’équipes ont réussi à les surprendre au Chase Center. Un élément crucial de la série ? Les performances à venir d’Anthony Davis. Face à une raquette petite en taille, AD peut faire un massacre s’il reste sur ses standards du moment, et pas sûr que face à lui Kevon Looney ne réussisse à prendre plus de 20 rebonds.

Les Lakers ont eu besoin d’un match en moins pour se qualifier, et vu l’âge des leaders, moins il y a de matchs mieux c’est. Los Angeles arrivera sûrement plus frais physiquement pour le début de la série mais les Warriors en ont vu d’autres et ce ne sont pas 48 minutes en plus dans les pattes qui vont les empêcher de courir comme des lapins.

Le calendrier de la série

Game 1, à Golden State dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai à 4h

Game 2, à Golden State dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai à 3h

Game 3, à Los Angeles dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mai à 2h30

Game 4, à Los Angeles dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mai à 4h

Game 5, à Golden State mercredi 10 mai, horaire à déterminer*

Game 6, à Los Angeles vendredi 12 mai, horaire à déterminer*

Game 7, à Golden State dimanche 14 mai, horaire à déterminer*

Après avoir battu les Kings, les Guerriers battront-ils… LE King ? Telle est la question. Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour le Game 1 à 4h, ça s’annonce INCROYABLE.