Après avoir perdu l’avantage du terrain à la maison dès le premier match, les Knicks avaient l’obligation de se reprendre ce soir, face à un Heat privé de Jimmy Butler. New York a galéré, New York a souffert, mais New York l’a emporté, grâce à une énorme deuxième mi-temps de Jalen Brunson. 111-105 pour les Bockers, ça fait 1-1 dans la série !

Par ici les statistiques du match !

Une obligation avant le match de ce soir, côté New York : les Knicks doivent répondre présent. Au Game 1, ils ont accusé le coup et perdu une rencontre déjà importante. Deux salles, deux ambiances à une heure de la partie : alors que la Big Apple apprend qu’elle va pouvoir compter sur son duo Julius Randle – Jalen Brunson pour mettre le feu au Madison Square Garden, le Heat est lui contraint de faire sans Jimmy Butler, juste monstrueux depuis le début des Playoffs.

Et pourtant… les Bockers tombent sur une équipe de Miami qui a bien saisi qu’il fallait rendre fier son leader, présent sur le banc pour encourager les potes. South Beach profite des espaces pour planter des tirs, Caleb Martin en tête. L’ailier se régale derrière la ligne à 3-points, et ce sont RJ Barrett et Julius Randle qui s’emploient pour maintenir les Knicks dans la course. Jalen Brunson prend ses tirs, mais ne trouve pas le cercle, c’est assez crade. À la pause, les pourcentages d’équipe au tir sont légèrement favorables au Heat, mais la différence est à trouver ailleurs : les apports du banc. 17-2 en faveur de Vice City, l’indication frappante que les remplaçants de New York sont à la ramasse. Et que les titulaires doivent assurer pour eux.

Au bout de 24 minutes, les locaux n’ont en rien rassuré leurs fans. Le jeu de montagnes russes entamé par ces derniers depuis le début de la partie est très dangereux : ça prend un écart, ça revient et ainsi de suite. Attention à ne pas prendre l’éclat de trop. Plus le match sera disputé, plus les hommes d’Erik Spoelstra vont y croire… et l’espoir est le meilleur des carburants.

Souci ? Le meilleur marqueur du Heat, Max Strus, est obligé de rentrer au vestiaire pour une contusion au niveau du dos. Ça retient son souffle dans les Everglades, car Victor Oladipo, Tyler Herro et Jimmy Butler sont déjà out. Heureusement, il fera son retour quelques minutes plus tard, ouf. Jalen Brunson sort enfin de sa boîte, mais bordel… ça ne suffit pas à repasser franchement en tête. Kevin Love joue à l’expérience, le ballon circule très bien et les tirs tombent dedans. Le Heat ne sera certainement pas toujours aussi adroit, mais franchement, dans un tel contexte, on prend.

#MIAvsNYK INJURY UPDATE: Max Strus (lower back contusion) will return to tonight’s game vs the Knicks. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 3, 2023

Gabe Vincent, Caleb Martin, Max Strus : voilà le tiercé qui a fonctionné à merveille ce soir. Ils ont, en trio, fait pleuvoir les 3-points tout au long du match. D’abord ouverts, ensuite contestés. Dommage, les mains sont devenues chaudes entre temps et les ficelles brûlent. Les Knicks s’en remettent à des coups d’éclat pour rester au coude à coude. Fin de match en apothéose à venir ? Oui, oui et oui ! Quatre minutes à jouer, égalité parfaite 96-96. Eh, le Playoffs basketball, c’est pas des lol.

Quand Brunson plante un tir lointain capital, la salle explose. On n’a pas l’habitude d’aller choper la veste du corps arbitral ici, mais la décision d’annuler le tir – bien valable – de Caleb Martin sur un fin de possession n’a pas été revue et aurait pu changer la donne. Tant pis, le Heat s’accroche… mais Josh Hart plante à nouveau au large. Le Madison hurle ses encouragements, c’est fou ! Duncan Robinson ramène l’écart à 3 points, il reste 24 secondes à jouer. C’est irrespirable. Les Knicks gèreront bien les dernières possessions, et tout cela se terminera aux lancers. Score final 111-105 ! Le facteur décisif ? Jalen Brunson. Auteur d’une première mi-temps cradingue – 7 pions seulement – il a su faire le boulot pour finir meilleur scoreur des Bockers : 30 points, 5 rebonds et 2 passes ce soir. Direction la Floride pour une série qui s’annonce définitivement incroyable !

Source : ESPN