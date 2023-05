Douloureuse nouvelle pour les Suns : Chris Paul, métronome de l’équipe de Phoenix, devrait être réévalué dans une semaine. Le meneur des Soleils s’était blessé au niveau de l’aine durant le Game 2 face aux Nuggets. Ses coéquipiers risquent fort de devoir faire sans lui… pour les trois prochains matchs !

Terrible. Menés 2-0 par Denver, les Suns se seraient bien passés d’une telle nouvelle. L’équipe de Kevin Durant et Devin Booker va effectivement devoir faire sans Chris Paul pendant minimum une semaine, selon Shams Charania et The Athletic. Touché au niveau de l’aine lors du Game 2, il avait été envoyé au vestiaire avant que la franchise n’annonce qu’il ne rejouerait pas de la rencontre.

Wah le bad sans transition, allez hop une semaine minimum sans Chris Paul. https://t.co/eq7Zb9Ndb4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2023

Les résultats de l’IRM passée aujourd’hui par Cipifruit sont donc suffisamment graves pour qu’il soit laissé au repos une semaine. Sans lui, les Suns vont devoir hausser leur niveau de jeu alors même que la pression sur leurs épaule est déjà maximale. Après avoir recruté Kevin Durant cet hiver, tout échec aussi tôt en Playoffs serait vu comme une grosse désillusion en Arizona. D’ailleurs, on parle des trois prochains matchs en civil… c’est au cas où son équipe arrive à en remporter deux. Car dans le cas contraire, sa saison pourrait être d’ores et déjà terminée. Le casse-tête s’annonce plutôt sympathique (non) pour Monty Williams, qui va devoir motiver son groupe tout en trouvant des alternatives crédibles pour pallier à cette importante déconvenue.

Source : Shams Charania