Joel Embiid est élu MVP de la saison 2022-23 !

C’est officiel : Joel Embiid est élu MVP de la saison NBA 2022-23 ! Une récompense méritée après une régulière hors normes dans beaucoup de domaines. Il devance très largement Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, alors que le duel avec le Serbe des Nuggets était attendu comme bien plus serré. Le Cameroun tout entier peut bomber fièrement le torse !

Un air de soulagement énorme : voilà ce qui se dégage de la vidéo publiée par les Sixers qui capte en direct la réaction de Joel Embiid à l’annonce de son titre. Les images sont d’ailleurs très belles. Après quelques secondes, toute l’équipe entonne le traditionnel chant “MVP, MVP” avant que James Harden, qui a lui aussi goûté à ce bonheur en 2018, ne vienne le prendre dans ses bras chaleureusement. L’histoire est d’autant plus belle que le pivot de Philadelphie a commencé à jouer au basket… à 15 ans, au Cameroun.

Bien sur, ça fout le smile. Joel avait échoué l’année dernière après une saison déjà fantastique. De quoi filer du carburant pour revenir cette saison avec l’envie renforcée d’inscrire son nom dans la légende des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. Avec 33,1 points, 10,2 rebonds et 4,2 passes de moyenne, il avait remporté le titre de meilleur scoreur mi-avril. Si Jokic a souvent mené nos différents classements mensuels, il a été devancé sur la fin par Jojo, qui a effectué un ultime push exceptionnel pour coiffer le dégarni serbe au poteau.

Aujourd’hui, y’a des milliers de jeunes Camerounais qui voient ce mec recevoir le trophée individuel le plus prestigieux en NBA. Après être parti de si loin. C’est un formidable message. Pour le sport au Cameroun, pour le continent africain, pour le futur du basket. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2023

Un petit regard sur les votes ? Les écarts sont étonnement élevés, car le dernier sondage de The Athletic faisait état d’une avance en faveur d’Embiid qui se comptait… sur les doigts d’une main. Cela ne jette absolument aucun discrédit sur la saison de Niko a Denver, qui reste exceptionnelle. Giannis Antetokounmpo arrive troisième, Jayson Tatum et… Shai Gilgeous-Alexander complète le top 5. L’avenir est brillant ! Ah oui, LeBron James n’a – pour la première fois de sa carrière – pas reçu de vote. Un mini événement qui amorce peu à peu le changement d’ère ? Sans doute, on se fait vieux p’tain. Allez, félicitations encore Joel, on est tous heureux pour toi ici !