La Course au MVP 2022-23 : et si c’était (enfin) l’année de Joel Embiid ?

Comme vous le savez, le mercredi est synonyme de MVP chez TrashTalk. Et alors que le mois de février vient tout juste de commencer, la course au Michael Jordan Trophy va devenir de plus en plus intense. Certains ont notamment profité de la dernière quinzaine pour faire passer quelques messages aux futurs votants et se replacer dans le classement (coucou Joel Embiid).

Stats : 30,2 points / 8,5 rebonds / 7,1 assists / 1,0 interception / 50,5% au tir

Bilan : 24 victoires – 28 défaites

On ne sait pas si ça consolera LeBron James après l’épisode de la fin de match à Boston, mais le King débarque dans notre Top 10 du MVP pendant qu’il se rapproche à vitesse grand V du record au scoring de Kareem Abdul-Jabbar (et qu’il vient de devenir le 4e passeur all-time). Certes, ses Lakers continuent de galérer pour accrocher le bon wagon au sein de la Conférence Ouest mais c’est devenu impossible d’ignorer les exploits individuels du King quand on sait qu’il a 38 balais. Soir après soir, LeBron repousse les limites de la nature, et ses performances exceptionnelles pendant l’absence d’Anthony Davis ont permis à Los Angeles de ne pas couler. Reste à voir désormais si les Lakers – avec le retour d’AD et les potentiels ajustements à la trade deadline – pourront réaliser une remontée fantastique dans une conférence hyper serrée.

_______

Stats : 30,9 points / 4,8 rebonds / 5,7 assists / 1,7 steal / 1,1 contre / 51,0% au tir

Bilan : 24 victoires – 26 défaites

Si Shai Gilgeous-Alexander n’a pas obtenu (injustement ?) sa place de titulaire pour le prochain All-Star Game, il ne fait aucun doute qu’il sera choisi par les coachs parmi les remplaçants, lui qui ne baisse toujours pas le pied dans sa formidable campagne 2022-23. Monstre de régularité, SGA est sur une série de cinq matchs consécutifs à minimum 30 points marqués, et grâce à lui le Thunder se paye quelques poids lourds de la NBA en ce moment. Les Nuggets (certes sans Nikola Jokic) sont notamment tombés face à Oklahoma City, puis ce sont les Cavaliers (certes sans Donovan Mitchell) qui ont été foudroyés par la bande à SGA. Avec un bilan presque à l’équilibre, le Thunder peut continuer à croire au play-in tournament, et ça c’est quand même une phrase qu’on ne pensait pas écrire en début de saison.

_______

Stats : 29,7 points / 6,3 rebonds / 6,5 assists / 1,0 steal / 49,4% au tir (42,7% à 3-points)

Bilan : 26 victoires – 24 défaites

Écarté de la course au MVP pendant ses trois semaines d’absence (entre fin décembre et début janvier), Stephen Curry fait son grand retour dans le Top 10 en même temps que les Warriors grimpent dans la hiérarchie de la Conférence Ouest. Vainqueur de quatre de ses cinq derniers matchs, le champion en titre est désormais cinquième du classement et le retour de Curry n’est évidemment pas étranger à la bonne forme des Dubs : 34 points (en 49-45-96% au tir), 7 passes, 6 rebonds et plus d’une interception de moyenne, voilà les stats du Chef depuis la mi-janvier. Autant dire qu’il a repris un vrai rythme de MVP pour booster ses copains, et en plus il se permet de battre des records de Wilt Chamberlain. Un grand malade.

Best basketball clinic in the Bay brought to you by Stephen Curry. 35 PTS

11 AST

7 REB (via @nba) pic.twitter.com/jBytmPTp08 — SLAM (@SLAMonline) January 28, 2023

_______

Stats : 29,7 points / 6,7 rebonds / 5,3 assists / 1,5 contre / 55,9% au tir

Bilan : 31 victoires – 19 défaites

Toujours pas de trace de Kevin Durant sur les parquets depuis sa blessure de début janvier. KD continue donc de chuter logiquement au classement, même s’il est sans doute content de voir que les Nets peuvent gagner quelques matchs sans lui. Grâce notamment à un Kyrie Irving injouable dans les quatrièmes quart-temps, Brooklyn a remporté quatre de ses six derniers matchs. Une bonne dynamique qui laisse peut-être un peu plus de temps à Durant pour bien revenir, espérons avant le All-Star Break de mi-février.

_______

Stats : 27,3 points / 5,7 rebonds / 8,2 assists / 1,0 interception / 46,5% au tir

Bilan : 32 victoires – 18 défaites

Après sa belle ascension durant la première quinzaine du mois de janvier, Ja Morant connaît un coup d’arrêt et manque ainsi l’opportunité d’intégrer le Top 5. Coup d’arrêt avant tout collectif puisque les Grizzlies ont enchaîné pas moins de cinq défaites consécutives hors de leurs bases au cours des deux dernières semaines. Memphis reste néanmoins solidement installé à la deuxième place à l’Ouest, pendant que Ja enchaîne les triple-doubles. Deux de suite au cours des deux derniers matchs, cinq sur l’ensemble de la saison (seuls Nikola Jokic, Luka Doncic et Domantas Sabonis font mieux), autant dire que la superstar des Grizz se démultiplie de plus en plus.

_______

Stats : 31,8 points / 12,2 rebonds / 5,2 assists / 53,6% au tir

Bilan : 34 victoires – 17 défaites

Revoilà le Freak ! En chute libre récemment à cause de ses bobos et des mauvais résultats de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a remis les pendules à l’heure depuis qu’il a quitté l’infirmerie le 23 janvier dernier : cinq matchs, cinq victoires, 37 points – 14 rebonds – 4 passes de moyenne à plus de 61% au tir (dont 44% à 3-points !), une pointe à 50 unités face aux Pelicans, un titre de meilleur joueur de la semaine à l’Est, bref ça valait bien un retour dans le Top 5 de la Course au MVP. Sous l’impulsion de leur monstre grec, les Bucks ont repris la place de dauphin dans leur conférence derrière les Celtics, et espèrent continuer à monter en puissance maintenant que le trio Giannis – Jrue Holiday – Khris Middleton est à nouveau réuni. Il faudra néanmoins garder un œil sur l’état de santé du Freak, qui a quitté le match face aux Hornets hier en se tenant la jambe après une mauvaise réception sur un contre…

_______

Stats : 33,4 points / 8,9 rebonds / 8,3 assists / 1,6 interception / 50,1% au tir

Bilan : 27 victoires – 25 défaites

La deuxième partie du mois de janvier n’a pas été simple pour Luka, lui qui a connu une blessure à la cheville au milieu des défaites des Mavericks. De quoi augmenter encore un peu plus la frustration chez le phénomène slovène, qui met aujourd’hui la pression sur les dirigeants de Dallas pour obtenir un meilleur supporting cast en amont de la NBA Trade Deadline. Cette frustration, il l’a notamment évacué sur les pauvres Pistons (et l’assistant coach Jerome Allen), qui ont pris 53 points dans la tronche lors du premier match de Doncic après sa blessure. Il en faudra néanmoins bien plus sur le plan collectif pour que Luka puisse retrouver le podium de la Course au MVP et vraiment rivaliser avec les mecs situés devant lui.

_______

Stats : 31,1 points / 8,7 rebonds / 4,4 assists / 1,1 interception / 46,5% au tir

Bilan : 36 victoires – 15 défaites

Dauphin de Nikola Jokic à la mi-janvier après un gros début d’année avec ses Celtics, Jayson Tatum perd une place en même temps que Boston perd des matchs. Trois de suite quand même pour les Verts avant la victoire très controversée face aux Lakers le week-end dernier, forcément ça fait un peu tache même si JT continue d’avoir le meilleur bilan collectif, tout en étant au fur et au moulin chaque soir. Au scoring évidemment (quatre perfs à 30 points minimum sur les cinq derniers matchs), mais aussi dans les autres secteurs du jeu et notamment aux rebonds (13 en moyenne sur les cinq derniers matchs !) pendant que certains de ses coéquipiers brillaient par leurs absences (les pivots Al Horford et Robert Williams III, mais aussi Jaylen Brown, Marcus Smart ou encore Malcolm Brogdon). Le coach des Celtics Joe Mazzulla va quand même devoir faire attention à ne pas cramer Jayson, qui tourne à plus de… 43 minutes par match sur la quinzaine et qui forcément tire un peu la langue (41% au tir, plus de 5 turnovers par soir)…

_______

Stats : 33,6 points / 10,0 rebonds / 4,2 assists / 1,7 contre/ 1,1 steal / 53,4% au tir

Bilan : 32 victoires – 17 défaites

On attendait tous le duel de géants entre Joel Embiid et Nikola Jokic samedi dernier, et Joel est ressorti vainqueur du combat par K.O. 47 points, 18 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contres, à 18/31 au tir (4/7 à 3-points) et 7/10 aux lancers-francs. C’est ce qu’on appelle faire passer un message, notamment aux fans qui ont refusé de voter Jojo parmi les titulaires pour le prochain All-Star Game. Cette performance absolument exceptionnelle marque non seulement les esprits, mais symbolise également l’excellente dynamique sur laquelle se trouvent actuellement Embiid et ses Sixers. Avant leur défaite face au Magic en début de semaine, Philadelphie restait sur 12 victoires en 14 matchs (dont une face à Ben Simmons et Brooklyn), un bilan impressionnant permettant aux hommes de Doc Rivers de monter jusqu’à la deuxième place à l’Est (troisième aujourd’hui derrière Milwaukee). Si Joel continue d’enchaîner les perfs de patron tout en enchaînant les victoires (attention quand même aux matchs manqués, déjà 12 cette saison), il pourra sérieusement concurrencer l’homme qu’il a réussi à surclasser le week-end dernier.

47 points

18 rebounds

5 assists

3 steals

2 blocks Joel Embiid put on a MONSTER performance in the Sixers W. #NBARivalsWeek pic.twitter.com/TiXwFAFsZE — NBA (@NBA) January 28, 2023

_______

Stats : 25,1 points / 11,1 rebonds / 10,0 assists / 1,4 interception / 63,1% au tir

Bilan : 35 victoires – 16 défaites

Nikola Jokic est passé à côté de son duel avec Joel Embiid samedi dernier, mais il n’a pas perdu de temps pour se reprendre. 26 points, 18 rebonds, 15 passes hier face aux Pelicans – ce qui lui permet de tourner en triple-double de moyenne sur la saison (une première all-time pour un intérieur) – et une 35e victoire pour Denver soit le deuxième meilleur total de la NBA derrière Boston. Sur l’ensemble de la campagne 2022-23, difficile aujourd’hui de mettre quelqu’un d’autre que Jokic en tête, bien que la dernière quinzaine a clairement servi à resserrer la course. Outre la perf d’Embiid sur Jokic, ce dernier a également manqué trois matchs en deux semaines à cause d’un bobo à l’ischio, et les Nuggets ont logiquement lâché quelques matchs en route. Alors attention Niko, le MVP est loin d’être joué.

_______

Mentions honorables : Donovan Mitchell (Cavaliers), Damian Lillard (Blazers), De’Aaron Fox et Domantas Sabonis (Kings), Julius Randle et Jalen Brunson (Knicks), Jaylen Brown (Celtics), Lauri Markkanen (Jazz), Bam Adebayo (Heat), James Harden (Sixers), Kyrie Irving (Nets), Anthony Edwards (Wolves)

Le MVP de la NBA au 1er février, pour vous c'est : Giannis Antetokounmpo

Luka Doncic

Jayson Tatum

Joel Embiid

Nikola Jokic

Autre View Results