Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Phoenix Suns.

LES SUNS, PLUTÔT ACHETEUR OU VENDEUR A LA DEADLINE ?

Dominant en début de saison, Phoenix a rapidement chuté au classement par la suite. Fin novembre, les Suns, c’était un bilan de 15 victoires pour 6 défaites et une première place à l’Ouest, avant que les blessures ne viennent piquer les Cactus : Devin Booker, Cameron Johnson, Deandre Ayton et Chris Paul sont tous passés par l’infirmerie cette saison. Seul Mikal Bridges survit à cette boucherie qui frappe la vallée du soleil.

Aujourd’hui 7e de leur conférence, les Suns ont l’occasion de faire un revirement : le noyau de l’équipe finaliste en 2021 est encore là, et avant de se blesser, Booker produisait une saison statistique digne d’un MVP. Phoenix se positionne ainsi comme un acheteur potentiel de cette trade deadline avec plusieurs noms déjà évoqués dans les rumeurs pour venir pallier les problèmes de blessures.

Autre facteur important à prendre en compte : le changement de propriétaire. On le sait, Robert Sarver a revendu les Suns à Mat Ishbia, qui pourrait prendre officiellement le contrôle de la franchise avant la date limite des transferts du 9 février. De quoi influencer les choix du management de Phoenix à la deadline ? Possible.

LE(S) JOUEUR(S) DES SUNS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Quand on pense aux joueurs sur le départ en Arizona, Jae Crowder vient tout de suite en tête. L’ailier drafté en 2012 refuse de jouer sous le maillot des Suns cette année et a demandé son transfert avant même le début du camp d’entraînement en septembre. Le journaliste américain Marc Stein avait assuré la possibilité d’un trade à 3 pour récupérer Rui Hachimura qui devait inclure les Bucks et les Wizards. Les discussions ont finalement échoué et le Japonais a filé à Los Angeles. Phoenix devra donc trouver un autre trade dans la semaine à venir, surtout que Crowder sera en fin de contrat au terme de la saison actuelle. Bref il y a urgence. D’après les dernières infos, les Suns auraient donné l’autorisation aux Bucks et à Jae de discuter ensemble.

Autre joueur dans les rumeurs : Landry Shamet, qui pourrait aussi être sur le départ. Le guard des Suns effectue à ce jour une saison passable, à 9 points par match en sortie de banc et 38% de réussite à 3-points. Enfin, Dario Saric fait également partie des noms à surveiller.

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES SUNS

Beaucoup de noms ont circulé ces derniers jours, mais deux joueurs sont en tête des rumeurs.

Le meneur des Raptors Fred VanVleet. Dans l’idée, l’échange fait beaucoup de sens pour les deux équipes : Phoenix cherche un meneur capable de soulager Booker. Par ailleurs, l’âge de Chris Paul (37 ans) commence à être un facteur à surveiller, la fenêtre de tir pour remporter un championnat pouvant se refermer en même temps que les os de CP3 s’enterrent dans le sable de l’Arizona. VanVleet tourne cette saison à 19 points par match, accompagnés de 6,5 caviars. Pour Toronto, qui ne semble pas jouer pas grand-chose, cela permettrait de tourner la page et d’éviter le risque de perdre FVV sans contrepartie l’été prochain, où il sera agent libre.

The Suns and Magic have emerged as potential free-agent suitors for Fred VanVleet, sources tell @ShamsCharania.

VanVleet is among several Raptors players teams are monitoring ahead of the trade deadline if Toronto decides to rebuild.https://t.co/AebTkP4hes pic.twitter.com/QoXLAzh4SO

— The Athletic (@TheAthletic) January 17, 2023