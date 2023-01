C’est l’un des noms qui revient le plus souvent dans les rumeurs de transferts depuis un gros mois : Jae Crowder. Convoité par de nombreuses équipes voulant se renforcer avant les Playoffs, le joueur des Suns a été autorisé par sa franchise à rencontrer les Bucks. De quoi permettre à Milwaukee de prendre un train d’avance dans la course pour signer le combo-forward.

Enfin le retour vers les terrains de NBA pour Jae Crowder ? Les Suns ont en tout cas autorisé le bonhomme à rencontrer les Bucks, selon Shams Charania. Resté en Géorgie à l’issue du camp d’entraînement de Phoenix en septembre dernier, Jae continuait jusqu’ici de s’entraîner en solo, attendant une porte de sortie cette hiver vers un climat basket enclin à l’accueillir.

Sources: The Suns have given permission to the Bucks to meet with Jae Crowder ahead of trade deadline.

New Inside Pass at @TheAthletic reporting on the Raptors, Crowder and John Collins, Mavericks wing emerging as trade target, Jakob Poeltl, and more: https://t.co/qtKRtxt61g

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2023