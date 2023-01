Nicolas Batum : « Aussi longtemps que j’aurais la chance de rester en NBA, je le ferai »

Qui s’y frotte s’y pique. C’est comme ça la NBA, difficile d’y accéder mais, une fois qu’on y a goûté, difficile également de s’en détacher. Les autres Ligues perdent un peu en sex-appeal. Et c’est là tout le problème : s’installer durablement en NBA est compliqué, parce qu’on te dégage facilement. Et du coup les joueurs mis de côté peinent à se remotiver loin de la seule ligue qui les importait. Et du coup ce que fait Batum depuis quinze ans est incroyable. T’sais l’intro pas super synthétique.

964 matchs NBA au compteur, 816 dans la peau d’un titulaire, 3e joueur français le plus capé de toute l’histoire de la NBA. Nicolas Batum terminera probablement dauphin de ce classement, lui qui n’est plus qu’à 100 matchs tout pile de Boris Diaw. Tony ? Boarf, 1254 parties au total, soit encore 290 à disputer pour Nico avant de déloger l’actuel n°1. On n’y est pas encore, cela ferait un peu moins de quatre saisons complètes et le Glue Guy des Clippers a “déjà” 34 ans. Pas certain qu’il puisse pousser jusqu’aux portes de la quarantaine. Non pas qu’il soit rincé, son impact est encore valorisé aux oreilles des GM et de ceux qui vont plus loin qu’une feuille de match. Simplement qu’une telle longévité n’est pas anticipable. Le rendement de Nico Batum peut se faire la malle en l’espace d’une seule intersaison. C’est rien, c’est juste l’âge. Et à chaque fois qu’on dit ça on se rappelle qu’il n’y a vraiment que dans le sport de haut niveau qu’un gars de 34 ans « a de l’âge ».

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Nicolas Batum a rapidement développé à propos de son avenir en NBA. S’il espère rester dans la Grande Ligue ou, au contraire, s’il est temps pour lui de penser à la suite.

« Je ne sais pas. La NBA me convient. J’aime cette ligue. Aussi longtemps que j’aurais la chance de rester en NBA, je le ferai. Je suis dans la meilleure ligue du monde, dans la meilleure équipe du monde. Je vais profiter de ce cadeau. » – Nicolas Batum, pour Mundo Deportivo