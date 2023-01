À une dizaine de jours de la NBA Trade Deadline, certains dossiers bien connus des rumeurs s’activent pendant que d’autres arrivent dans les discussions. Ce lundi, on apprend par exemple que Dorian Finney-Smith pourrait être utilisé en échange par les Mavericks pour apporter un vrai soutien à Luka Doncic.

Ce n’est un secret pour personne, Luka Magic commence à s’impatienter. En même temps faut le comprendre hein, le mec tourne en 33 points – 9 rebonds – 8 passes de moyenne sur la saison et son équipe parvient tout juste à avoir un bilan positif (26 victoires – 25 défaites, 7e de la Conférence Ouest). Autant dire que la pression est actuellement sur les épaules des dirigeants de Dallas, qui doivent coûte que coûte trouver un moyen de former un meilleur supporting cast autour de leur MVP.

Dorian Finney-Smith pourrait-il en faire les frais ? La question est aujourd’hui légitime au vu des dernières rumeurs en provenance de Dallas.

Selon @ShamsCharania, Dallas serait ouvert à un trade de Dorian Finney-Smith. À la recherche d’une co-star aux côtés de Luka, l’effectif ne regorge pas d’assets talentueux (Josh Green c’est mort). Dallas veut cher en échange de DFS, mais discussions possibles. (Pas le bon gif) pic.twitter.com/NB6SexU3wG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Comme l’indique l’insider Shams Charania (The Athletic), la franchise texane serait effectivement ouvert à l’idée de transférer l’ailier de 29 ans, actuellement dans la première année d’un contrat de 4 ans pour 55 millions de dollars.

Vous vous demandez peut-être quel est l’intérêt pour les Mavs de lâcher un role player aussi précieux que Finney-Smith s’ils veulent vraiment se renforcer, DFS étant considéré comme un 3&D plutôt solide à travers la Ligue et un joueur complémentaire à Doncic. Le problème pour la franchise texane, c’est qu’elle n’a pas 36 solutions pour tenter de trouver un vrai lieutenant calibre All-Star à Luka, et que l’ami Dorian représente ainsi l’une des seules contreparties pouvant permettre de faire un gros coup. De plus, avec l’émergence du jeune extérieur Josh Green cette saison et la chute des pourcentages au tir de Finney-Smith (41% seulement, dont 35% à 3-points cette saison), peut-être que Dallas estime que le moment est venu de réfléchir sérieusement à l’avenir de DFS dans le Texas.

Une chose est sûre cependant : les Mavericks comptent placer la barre haut dans de potentielles discussions.

Malgré la production offensive décevante de Finney-Smith cette saison, ils savent que son profil peut intéresser beaucoup de monde et souhaitent donc faire monter les enchères au maximum. Et puis les dirigeants de Dallas savent très bien qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur s’ils décident effectivement de se séparer d’un joueur important comme DFS. Comme dit au-dessus, les options pour renforcer l’effectif autour de Doncic sont limitées, alors vaut mieux ne pas se planter.

À l’heure de ces lignes, peu d’informations ont été communiquées sur les franchises désireuses de se poser sur le dossier Finney-Smith. Le Jazz aurait cependant montré un intérêt significatif pour DFS d’après les dernières rumeurs…

Source texte : The Athletic