Trois défaites consécutives pour des Mavericks qui donnent des impression pas rassurantes. Si Jason Kidd cherche toujours la bonne formule, Luka Doncic lui, cherche du renfort. Et il n’aurait cette fois pas pris de pincettes pour le dire à sa direction.

Dallas, qui flotte entre la 4ème et la 6ème place de la Conférence Ouest ces derniers temps, reste sur trois défaites, bien sales, qui arrivent au pire des moments, alors que les équipes de derrière poussent pour remonter (Warriors, Jazz…). 136 et 140 (!!) points encaissés en back-to-back face aux Blazers, 130 cette nuit face aux Hawks, si Jason Kidd a pesté contre sa défense, Luka Doncic toque à la porte du front office des Mavs pour demander des comptes, comme nous l’apprend Tim MacMahon d’ESPN.

“Des sources ont déclaré que Doncic, qui n’a pas montré son désir d’être impliqué dans les questions de personnel dans le passé, a fortement indiqué qu’il voulait que les Mavs s’améliorent avant la date limite des échanges du 9 février.” – Tim MacMahon

Aussi talentueux soit-il, l’ancien virtuose du Real Madrid ne peut pas tout faire tout seul, même s’il en est capable. Les différents échecs en Playoffs, les défaites en son absence et les performances de ses lieutenants principaux ont mis en lumière un point : Luka Doncic n’est pas assez entouré.

Kristaps Porzingis, bien que gêné par les blessures, n’a pas souvent eu l’apport attendu et a été transféré il y a un an, Jalen Brunson qui était le deuxième ball-handler au soutien du Slovène, et qui a su faire gagner Dallas quand Luka n’était pas là, a quitté le Texas. Spencer Dinwiddie et Tim Hardaway Jr ne sont pas les pires joueurs de la planète, Reggie Bullock et Dwight Powell non plus… mais ce n’est pas suffisant pour faire des Mavs un vrai contender.

Même si Christian Wood, arrivé cet été des Rockets apporte une stabilité défensive dans la raquette, c’est bien le seul à être au niveau. Chris Bois a profité de la blessure de Maxi Kleber pour prendre un spot dans le cinq de départ et répond bien. Sur les 15 derniers matchs, Wood a une moyenne de 20,2 points sur 51,4 % de tirs (36,3 % à trois points), 9,4 rebonds et 2,4 contres. C’est bien la seule satisfaction côté Mavericks.

Si Luka Doncic est plus fort que jamais, la franchise texane a un bilan de 9-7 sur le mois de décembre, comme si elle ne pouvait pas réellement passer un cap. Le bilan des Mavs (24-21) les classe à la 5ème place, à 2,5 matchs des Pelicans, 3èmes, et à 2,5 matchs du Thunder d’Oklahoma City, 10èmes. Autant dire que Dallas peut basculer tout en haut, mais aussi tout en bas.

Fans de Dallas, soyez sereins : cette info ne signifie pas nécessairement que Doncic demandera un trade bientôt. Bien au contraire, c’est sans doute une preuve de fidélité envers sa franchise. En fin de contrat en 2026, Luka le demande : il veut être bien entouré pour gagner ici, dans sa ville. Espérons maintenu que Mark Cuban ait entendu le message…

