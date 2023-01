Apéro tier list ! Tier quoi ? Mais si, vous savez, les fameuses “tier lists”, ces classements maison qui fleurissent sur les réseaux depuis quelques années et qui donnent lieu à de sacrées bagarres ensuite.

On l’a fait. On s’est laissé prendre au jeu. Une tier list ? Ouais, mais pas n’importe laquelle, pas n’importe comment. Aujourd’hui on parle franchises NBA et on les classe, on les classe à l’instant T, on les classe selon ce qu’elles donnent en 2023. Qui joue la Draft ? Qui joue les Playoffs ? Qui joue le titre ? Qui… ne sait même pas quoi jouer ? Deux avis, parfois les mêmes parfois pas du tout, et forcément des réactions qui arriveront très vite en commentaires car on est sur du ressenti, du non-palpable. Un nouveau format alors on vous attend évidemment pour réagir et nous donner votre/vos avis, et en attendant nous on va mettre notre plus beau noeud pap’ pour le match de ce soir à Paris.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !