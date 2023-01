C’est officiel : en s’imposant contre les Lakers cette nuit, les Kings ont fait leur entrée sur le podium de la conférence Ouest. Qui aurait pu prédire une telle réussite de Sacramento il y a quelques mois ? Cette surprise est la première de 2023, qui sera suivie on l’espère de bien d’autres. En attendant, la rédaction de TrashTalk vous propose ses prédictions pour la suite de l’année, et spoiler : c’est plus ou moins foireux.



Imaginez, vous êtes un fan des Kings parti à l’autre bout du monde pendant six mois, dans un coin où toute tentative de connexion au réseaux de télécommunication est vaine. Ce jeudi 19 janvier, vous vous réveillez pour la première fois depuis longtemps dans une ville dotée d’Internet. Vous jetez un coup d’oeil sur la NBA, et c’en est quasiment trop pour votre petit coeur : les Kings sont troisièmes de la Conférence Ouest. Devant Phoenix, devant Golden State, devant les Lakers. Vous n’en revenez pas. Du beau jeu, et donc une magnifique surprise que nous offre Sacramento en se hissant si haut. On espère maintenant que cela donnera d’autres idées au sein de la ligue… imaginez, mais non en fait, car TrashTalk l’a fait pour vous, et c’est tout de suite.

Lauri Markkanen au All-Star Game

Comme quoi, porter le blaz’ de l’idole des jeunes filles des années 2000 n’est pas un frein à la réussite en NBA. Ce qu’il manquait jusqu’ici à ce cher Lorie ? Certains diront un cadre de jeu dans lequel il est libre d’exprimer tout son talent sans aucune pression, mais ici on penche plus pour les paysages de l’Utah qui lui rappellent sa Finlande natale. C’était impossible au début de la saison, ce sera certainement la belle surprise du match des étoiles cette année.

Killian Hayes finit MVP de NBA

Un match à Paris comme catalyseur à la sauce baguette croissant escargots. Un retour aux États-Unis en star après avoir mis 49 points sur la truffe des Bulls, dédicace au Maine-et-Loire et à Cholet au passage. Galvanisé, Kiki s’envoie des soirées à 35/40 points en marchant avec une pointe à 63 pions face aux cadets france de Challans Rockets. Les Pistons remontent à la sixième place de l’Est, direction les Playoffs. Il est ensuite sélectionné avec l’équipe de France cet été et va remporter le championnat du monde au mois de septembre. *bip bip bip* Ah, on vient de se réveiller, mince.

Les Nets remportent le titre NBA

Kevin Durant s’est fâché. Il est revenu de blessure juste avant le All-Star Game, et s’est chauffé pendant un mois en détruisant toutes les équipes qui osaient se pointer au Barclays Center. Arrivés en Playoffs, les hommes de Jacque Vaughn font preuve d’une efficacité remarquable contre les Bulls, avant de croiser les Bucks. Ni une ni deux, une pointure de moins pour tout le monde, on ne prend pas de risques. Kyrie Irving de gala contre les Celtics en finale de conf’, et Nic Claxton en facteur X pour éteindre Jokic en Finales NBA. Ah la la, si la vie est aussi simple…

LeBron James devient le meilleur scoreur de l’histoire la NBA

Oula, c’est tout sauf une surprise ça, d’ailleurs ça devrait arriver assez bientôt.

Les Kings poursuivent leur belle saison et se qualifient en Playoffs

Oui, même avec leur troisième place actuelle, les Kings restent les Kings. Une qualification en Playoffs serait historique, un an après avoir claqué le record de non-participation à la postseason. Vous imaginez ? Il aura fallu un vomi au premier rang et un gars qui court en slip sur le terrain lors d’un match pour que Sacramento se mette enfin à produire du bon basket. Jour férié décrété dans toute la ville, bien sûr.

Kemba Walker signe à Cergy-Pontoise

Il en avait marre de la NBA, des rumeurs l’ont envoyé à Milan mais finalement non car c’est au magnifique club des Spartans de Cergy-Pontoise que Cardiac Kemba a décidé de s’engager. Une signature qui vous rend d’un coup attractive toute la portion Ouest du RER A. Même en temps de grève.

Les Rockets ne finissent pas dernier à l’Ouest

Alors ça, ce serait une surprise assez fantastique. Après une saison qu’on associera au champ lexical des déjections, les Rockets se font coiffer leur dernière place au buzzer par les Spurs. Jalen Green et Jabari Smith Jr ont un peu trop bien joué, comme s’ils voulaient donner tort à un Eric Gordon qui est resté en garde à vue du côté de Houston. La saison des Fusée est définitivement naze.

Les Raptors font sauter tout leur effectif cet hiver

Après un début de saison en demi-teinte, les Raptors de Nick Nurse font le choix de se séparer de tous leurs éléments importants, de Pascal Siakam à Fred VanVleet en passant par Gary Trent Jr. On sort le tank du hangar, on grave Victor Wembanyama dessus avec un piolet, et c’est parti pour des défaites à la pelle à neige dans l’Ontario.

Jonathan Rousselle rejoint les Lakers

En mal de meneur, les Lakers décident d’aller chercher Jo Rousselle et trois pots de moutarde du côté de Dijon. Le premier pour assurer une belle gestion dans la création du jeu, les trois pots de moutarde pour assaisonner le poulet de la cantine, LeBron le trouve trop doux. Il ne faudrait pas que ce soit un facteur décisif dans une potentielle envie du King d’aller voir ailleurs.

Quelques surprises à la sauce TrashTalk, ça vous parle vous ? Des picks raisonnés, d’autres un peu moins avec pour seul objectif de se fendre la poire devant cette belle ligue qu’est la NBA. Ah oui, vous pensez que Damian Lillard peut envoyer un album sur les résultats des Blazers vous ?

Source : ESPN