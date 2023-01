La barre des 41 matchs est dépassée en NBA, et le break du All-Star Weekend sera bientôt arrivé. À cette occasion ? Le NBA League Pass voit son prix chuter, avec un package à 84,99€ pour la fin de saison. Les curieux et curieuses, c’est l’heure d’en profiter.

Vous connaissez vos classiques, chaque nuit on se retrouve devant les matchs.

Et avec un café bien chaud entre les mains, on s’injecte de la grosse confrontation en NBA avec des multi-écrans et Twitter dans la main opposée.

Le NBA League Pass fait partie des automatismes, on vous en a parlé depuis un paquet d’années désormais.

On avait même fait un tutorial complet juste ici, dédié au NBA League Pass.

Après un début de saison compliqué, le service a retrouvé son niveau habituel qui nous permet de kiffer les matchs tous les soirs en HD.

Qualité max, versions condensées de 10 ou 40 minutes, commentaires à domicile ou à l’extérieur, on est dans nos petits chaussons toutes les semaines.

Ainsi, pour la 2ème partie de saison, l’offre actuelle est de 84,99€.

Ce qui inclut :

La fin de la saison régulière

Les Playoffs

Les Finales NBA

Et tout un tas de goodies auxquels on a habituellement accès

Des matchs d’archive, des replays en veux-tu en voilà, et du contenu historique pour parfaire ses connaissances basket.

Du coup, si vous êtes curieux et curieuses, vous pouvez tester l’offre du moment, ou bien tester gratuitement le NBA League Pass pendant 7 jours en créant un nouveau compte. L’offre tient toujours, pour que celles et ceux qui découvrent la machine puissent tester avant de se jeter.

Comme d’habitude ? Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous capter sur les réseaux sociaux ou par mail, on continuera au maximum de vous répondre !