NBA League Pass option 24H : le Day Pass, pour celles et ceux qui souhaitent passer Noël devant tous les matchs en HD c’est par ici

On vous avait déjà parlé du NBA League Pass plus tôt en début de saison, avec un petit didacticiel maison et des belles promotions pour celle et ceux qui voulaient kiffer cette campagne 2021-22 en HD et en replay à la demande. Pour Noël, on sait qu’un groupe de passionnés veut juste profiter de 24H de basket devant la cheminée : et bien sachez que c’est possible.

Chaque année, c’est la même histoire.

On se ramène à Noël, on a 5 matchs prévus par la NBA, et le programme s’enchaîne comme si de rien n’était. Réveil le 25 décembre, les cadeaux sont ouverts, on se tape un déjeuner de dingo si on a encore de la place après le festin de la veille, et on digère au calme devant ces rencontres en mixant les allers-retours entre Gaviscon et Citrate de Bétaïne. Au mieux, on a droit à des matchs incroyables à des heures françaises, et au pire on entre dans une matrice mémorable avec un blowout soporifique à 2h du matin. C’est ça, aussi, la magie de Noël.

Du coup, on sait que c’est toujours la guerre pour regarder de la NBA en paix. Et pour changer cela, le NBA League Pass a décidé de mettre en place son Day Pass.

Le Day quoi ? Le Day Pass.

En gros, lorsqu’on parle généralement du NBA League Pass, on a tendance à parler d’abonnement à l’année, donc d’un tarif mensuel ou annuel qui vous permet d’être pépère tous les soirs. C’est le format le plus populaire, car il représente une bonne partie des habitués de NBA qui veulent regarder leurs matchs tranquille sans avoir à se demander s’ils ont encore un abonnement valable ou pas. Sauf qu’il y a des gens qui veulent profiter du basket pendant 24H, et pas plus. Un peu comme si vous vouliez votre Netflix d’un jour, sans en vouloir davantage.

Le Day Pass est donc l’option qui donne un accès complet au NBA League Pass pendant 24H, et qui inclue tous les matchs en direct et à la demande.

Que vous vouliez profiter des 5 matchs de Noël en direct ou que vous vouliez vous refaire des classiques en replay, c’est possible avec cet abonnement d’un seul jour. Comme ça, pas d’engagement au-delà des 24H, et quand même la possibilité de s’injecter de la NBA à haute dose pendant toute une journée. Typiquement, bing bong, le jour de Noël.

Les détails les plus importants à avoir en tête :

Tarif du Day Pass : 5,99€

Vivez tous les matchs en direct et en HD (jusqu’à 4 à la fois)

Choisissez n’importe quel match à revoir en replay et en HD

Possibilité d’avoir le commentaire de l’équipe à domicile, de l’équipe à l’extérieur, avec différents angles de caméra et d’autres langues en options

Disponible sur plusieurs plateformes

On rappelle bien évidemment le programme de ce 25 décembre 2021 ci-dessous.

Ce weekend, on sera donc devant nos 5 matchs avec un pantalon déboutonné et une ceinture jetée par la fenêtre. La magie de Noël, à partir de 18h et jusqu’à 7h du matin. Si vous avez envie de vous enfiler ces 5 rencontres en digérant ? Vous pouvez tester le Day Pass, histoire de ponctuer ces fêtes de fin d’année en beauté.