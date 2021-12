Darren Collison sort de sa retraite : le meneur vétéran s’en va rejoindre les Lakers, pas sûr qu’il puisse les sauver cependant

Avec une liste d’absents longue comme le bras sur les lignes arrières, les Lakers avaient besoin d’un peu de renfort pour les fêtes de fin d’année. Résultat, le Père Noël leur a offert un Darren Collison, qui sort de sa retraite pour rejoindre la bande à LeBron James.



Encore un ancien qui revient ! Avec l’omniprésence du COVID et l’accumulation de joueurs dans le protocole sanitaire de la NBA, certains vétérans profitent des places qui se libèrent pour revenir au moins temporairement dans la Grande Ligue. Lance Stephenson, Isaiah Thomas, C.J. Miles, Iso Joe… place désormais à Darren Collison. Comme l’indique Chris Haynes de Yahoo Sports, les Lakers viennent de signer le meneur de 34 ans pour un contrat de dix jours, tout comme Stanley Johnson (même si on s’en bat un peu). Une signature qui tombe alors que la franchise californienne possède cinq joueurs dans les fameux health & safety protocols (Trevor Ariza, Kent Bazemore, Austin Reaves, Malik Monk, Avery Bradley) et deux autres sur la touche (Anthony Davis, Kendrick Nunn). Sept absents, ça fait beaucoup, surtout pour une équipe de Los Angeles qui galère vraiment en ce moment avec quatre défaites consécutives et un bilan négatif de 16 victoires et 17 défaites. On ne dit pas que Darren Collison va prendre le costume de sauveur hein, mais son expérience, ses qualités à la mène et sa capacité au shoot ne peuvent pas faire de mal à une formation qui n’a toujours pas appris à jouer correctement ensemble (absences répétées + manque d’automatismes + fit pas top = bouillie de basket).

Los Angeles Lakers announced the signing of Darren Collison and Stanley Johnson. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 24, 2021

Darren Collison devrait être dispo pour le Christmas Day face aux Nets, un match qui sera son premier depuis… avril 2019. Parce que oui, même si on a vu plusieurs fois le bonhomme au Staples Center ces derniers mois et qu’il avait notamment fait un workout avec les Warriors fin août 2021, l’ancien meneur des Pacers n’a pas joué depuis plus de deux ans et demi. Pour rappel, il avait pris sa retraite à la surprise générale, citant des raisons religieuses. Que lui reste-t-il dans les baskets à 34 balais et après une période assez longue loin des terrains ? On aura un début de réponse la nuit prochaine, quand Collison affrontera l’équipe C de Brooklyn.

Le COVID ouvre la porte à des anciens qu’on ne pensait pas forcément revoir en NBA. Lors de sa dernière saison avec les Pacers en 2018-19, Darren Collison tournait à 11 points et 6 caviars de moyenne à presque 41% de réussite du parking. Les Lakers ne diraient pas non à une telle production dans les jours à venir.

