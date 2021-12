Le Christmas Day sur beIN Sports : 5 matchs en direct, de 18h à 7h du mat, parce que vous avez tous été sages

Comme chaque année, toute la team de beIN Sports nous accompagnera pour passer un 25 décembre de rêve, bien calé entre la bûche de Noël, notre oncle préféré et la télé 50 pouces de Papy. Allez, par ici le programme, en espérant que le health and safety protocol ne vienne pas tout gâcher !

Si vous aviez prévu de vous ennuyer pendant la digestion, c’est que vous n’avez pas encore pris le bon réflexe. Tonton Silver a pensé à nous en concoctant une journée aux petits oignons pour avoir notre dose quotidienne de basket, même pendant les fêtes. Alors au moment de reprendre une troisième part de foie gras/homard/cake aux carottes (entourez les mentions les plus utiles), pensez à jeter un coup d’œil sur l’écran du salon. Vous pourriez peut-être apercevoir Evan Fournier se mettre le Madison Square Garden dans la poche en permettant aux Knicks de prendre leur revanche sur les Hawks suite aux derniers Playoffs ou encore Jayson Tatum profiter des nombreuses absences à Milwaukee pour faire chuter le champion en titre. Car c’est ça le Christmas Day, cinq matchs de grande qualité avec le petit contexte qui va bien pour rendre chaque rencontre immanquable. A l’heure d’engloutir du frometon (la team raclette de Noël, on vous voit !), ce sera l’heure du highlight du repas avec un choc tant attendu entre les deux meilleures équipes de la NBA. Les Suns vont-ils s’échapper en tête du classement ou les Warriors leur prendront la place de leader ? On enchaînera juste après avec la bûche glacée. Dommage que Jean-Michel Covid et Jacques Inury soient passés par là car l’affrontement entre les Nets de Kevin Durant et les Lakers d’Anthony Davis promettait d’être exquis. Tant pis, on fait confiance à Cam Thomas et Isaiah Thomas pour enflammer tout ça. Et puisqu’on sait que vous êtes gourmands et gourmandes, l’équipe de Xavier Vaution sortira le digeo à 4h30 pour voir notre Rudy national faire respecter sa loi à la maison face aux Mavericks.

18h : Atlanta Hawks @ New York Knicks

20h30 : Boston Celtics @ Milwaukee Bucks

23h : Golden State Warriors @ Phoenix Suns

2h : Brooklyn Nets @ Los Angeles Lakers

4h30 : Dallas Mavericks @ Utah Jazz

Cinq matchs, cinq affiches, cinq raisons de se goinfrer de basket autant que de fromage en ce soir de Noël. Ne cherchez même pas le meilleur cadeau, il ne se trouvera pas sous le sapin mais sur le meuble télé et c’est encore Adam Silver qui nous l’a offert. Et prenez soin de vous, respecter