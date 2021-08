Darren Collison va faire un workout avec les Warriors : enfin le grand retour sur les parquets pour l’ancien des Pacers ?

Déjà deux ans qu’on ne l’a pas vu sur un parquet NBA et pourtant on se souvient toujours de lui. Alors qu’il avait pris sa retraite à l’été 2019 pour se consacrer à sa famille et à la religion, Darren Collison nous tease un énième potentiel come-back, cette fois-ci du côté de la Baie de San Francisco. Alors, après avoir été annoncé dans l’une des équipes de Los Angeles en début d’année 2020, le meneur de 34 balais va-t-il retrouver les parquets cette saison ?

Allez, cette fois-ci, c’est la bonne, il va revenir. Voilà ce que certains fans de Golden State ont dû se dire lorsqu’ils ont vu la news tomber. Les Warriors vont organiser un workout avec l’ancien Pacer dans la semaine, de quoi hyper un peu le Chase Center, mais pas autant que la bonne rééducation de Klay Thompson quand même. Déjà aperçu dans les tribunes du Staples Center en février 2020 auprès de Jeanie Buss, et il y a deux semaines avec Isaiah Thomas et Mike James pour un workout avec les Lakers, l’ancien senior de UCLA a pendant longtemps été attendu chez les Purple and Gold. Néanmoins, la signature de Rajon Rondo vient une nouvelle fois d’écarter cette possibilité, pour cette saison au moins. Les Warriors ont donc décidé d’appeler Collison pour le faire revenir dans la Grande Ligue. La bombinette a été envoyée par Chris Haynes de Yahoo Sports :

Free agent guard Darren Collison will work out for the Golden State Warriors this week, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 30, 2021

Attention cependant aux embouteillages sur les postes de guards à San Francisco. Comme l’indique Hoops Rumors, les Guerriers ont déjà 16 joueurs sous contrat, dont Gary Payton II (contrat non garanti), Jordan Poole, Damion Lee (contrat partiellement garanti) et Chris Chiozza (two-way) qui bataillent déjà pour occuper les postes de back-up des Splash Bros, surtout à la mène. DC a néanmoins un avantage de taille sur tous ses potentiels futurs concurrents : son expérience. En effet, avec déjà presque 750 matchs en carrière, dont 40 en Playoffs, le vétéran a de la bouteille. Partout où il est passé, Collison a su apporter un poignet efficace ainsi qu’une solution plutôt stable à la mène. Il a la capacité de gérer le tempo d’un match en étant le relais du coach sur le parquet tout en faisant le boulot en défense. Il pourra également soulager Steph, qui est certes un génie absolu du game mais qui ne peut tout de même pas tout faire tout seul.

On avait vu Darren pour la dernière fois à Indianapolis, non pas en train de gérer une ferme mais en train de poser 11 points (presque 41% de réussite de loin) et 6 passes de moyenne sur ses 76 matchs de la saison 2018-19. Le 21e pick de la Draft 2009 a connu sa meilleure saison niveau comptable en 2015-16 avec les Kings de DeMarcus Cousins, pour lesquels il postait 16,1 puntos et 5,6 assists par match. Drafté par la Nouvelle-Orléans puis transféré à Indianapolis et à Dallas, le meneur était également passé par les Clippers et Sacramento avant de revenir chez les Pacers et d’y annoncer sa retraite. Rappelons aussi qu’il avait mené la Ligue en terme de pourcentage à 3-points en 2017-18 en pointant à quasiment 47%. Pas de doute, il a l’adresse pour jouer avec les Splash Bros.

Enfin, sachez que Darren a profité de ces deux dernières années loin des parquets pour développer un programme d’entraînement destiné aux jeunes appelé Pros Vision. Lui qui a soufflé sa 34e bougie récemment pourrait ainsi apporter sagesse technique et spirituelle – histoire de calmer Draymond Green de temps en temps – ainsi que du mentorship pour les jeunots James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody.

Alors, énième bande-annonce ou enfin le vrai come-back pour Darren Collison ? Non pas qu’il soit la personne qui nous manque le plus en NBA, mais on kifferait quand même bien le voir revenir. D’autant plus que le fit avec les Warriors semble pas mal. Alors prions pour qu’il revienne tâter la balle orange, au moins pour cette saison.

Source texte : Yahoo Sports, Hoops Rumors