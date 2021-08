Vidéo du jour : 10 minutes de tirs rentrés par Stephen Curry qui ne comptent pas, du trick-shot de dingo dans tous les sens

La saison dernière nous a rappelé une chose, parmi tant d’autres. Nous vivons actuellement la carrière de Stephen Curry, le meilleur tireur de tous les temps au panier-ballon. Ce retour en grâce, après une année plombée par une sale blessure, nous a aussi permis de vivre des moments complètement fous. Comme ces shoots, qui ne comptent pas, et que Steph rentre quand même car son poignet est le plus létal de l’histoire.

Soyons transparents, l’espace de quelques instants. Rien que ça traîne sur YouTube, ça regarde des compilations de Milk Crate Challenge, ça part dans les suggestions d’autres vidéos et ça finit à 14h en se demandant ce qui s’est passé depuis 10h du matin. On a tous vécu ça, ne faites pas genre. Puis viens cette vidéo, dont le titre est assez intrigant : les meilleurs shoots de Stephen Curry qui ne comptent pas.

WTF ?

Une compilation de tirs qui ne comptent pas ? Bonjour l’absurdité, et pourquoi pas des mixtapes de tirs qui font uniquement barre transversale au foot pendant qu’on y est ? Un best-of de permis de conduire presque réussis ? Oui, sur le papier on peut se dire que c’est assez bizarre. Sauf que dans le cas de Curry, le bizarre c’est la vie. Plus d’une fois, dans un match de basket, on se retrouve dans des situations où il y a eu un coup de sifflet, ou le buzzer a sonné. Ces moments isolés font que le reste de l’action est annulée. Mais Steph, ça, il en a rien à foutre. Le pyromane envoie donc du tir du milieu du terrain, allongé main gauche, dos au plexiglas, de la touche, et il se marre en permanence. Pourquoi ne pas tenter ? On sait jamais. Une louche qui monte jusqu’au plafond, si ça rentre c’est beau, donc on tente. Et c’est comme ça qu’on se retrouve devant une compilation de 10 minutes, dans laquelle Steph régale et hallucine coéquipiers comme adversaires. Regardez leurs réactions en replay, ça vaut le détour.

Bonne lecture, ici ça enchaîne sur 25 minutes de chatons qui arrivent presque à monter des marches. Et bon weekend, bien évidemment.