Rajon Rondo va rejoindre les Lakers : un ancien de la maison qui revient, décidément c’est le tube de l’été à Los Angeles

On s’y attendait, c’est désormais une certitude. Récemment transféré chez les Grizzlies dans le cadre du trade d’Eric Bledsoe vers les Clippers, Rajon Rondo avait trouvé un accord pour un buyout avec Memphis et les derniers bruits de couloir laissaient entendre un retour du meneur vétéran aux Lakers. Une information confirmée ce lundi soir.

Et c’est Adrian Wojnarowski qui a balancé la news sur son compte Twitter il y a quelques minutes. Selon l’insider numéro un d’ESPN, Rajon Rondo va donc s’engager avec les champions NBA 2020 pour un contrat d’un an et 2,6 millions de dollars. Comme l’indique Woj, RR gagnera en réalité 7,5 millions de billets verts au total sur la saison 2021-22 car il touchera encore 4,9 millions de son ancien deal (de la part des Grizzlies donc) qu’il avait signé à l’intersaison 2020 avec les Hawks (15 millions sur deux ans). À 35 balais, le meneur va ainsi prendre l’un des spots disponibles dans l’effectif des Lakers, tout ça pour le plus grand malheur d’Isaiah Thomas, qui semblait proche de s’engager avec la bande à LeBron James avant que Rondo ne débarque sur le marché. Bien évidemment, Rajon connaît Los Angeles comme sa poche, lui qui a passé deux saisons chez les Purple & Gold entre 2018 et 2020, ainsi qu’une vingtaine de matchs chez les Clippers en 2021. Son plus grand souvenir sous les couleurs d’une équipe de la Cité des Anges reste son passage dans la bulle de Disney aux côtés de LeBron et Anthony Davis, avec qui il a remporté sa deuxième bagouze en carrière en jouant un rôle vraiment important lors de la postseason. Playoffs Rondo, ça vous dit quelque chose ? C’est exactement ce qu’on avait vu au pays de Mickey, et Rondo va tenter d’apporter une nouvelle fois son expérience et son QI basket à une équipe de vieux vétérans qui souhaitent aller au bout en 2022.

Rajon Rondo plans to sign a one-year, $2.6M deal with the Lakers upon clearing waivers today, sources tell ESPN. He agreed to a contract buyout with Memphis on Saturday. Rondo will still make his full $7.5M salary this season between buyout and new deal. https://t.co/ehFzHb6pVC — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 30, 2021

Ancien Laker, vétéran pas très loin de la retraite, championship DNA… pas de doute, Rajon Rondo cochait toutes les cases nécessaires pour faire partie de la catégorie « recrues » cet été à Los Angeles. Derrière LeBron James et Russell Westbrook, qui seront les deux premiers créateurs des Lakers version 2021-22, Rondo sera le seul meneur naturel de l’effectif angelinos, et le rôle qu’il a joué lors du titre de 2020 fait de lui un membre d’ores et déjà respecté du vestiaire. Rajon aura donc une place qui compte dans le groupe californien, même si la présence de joueurs comme Kendrick Nunn, Malik Monk et Talen Horton-Tucker sur le backcourt pourrait bien forcer Rondo à donner pas mal de consignes depuis le banc de touche. Ce sera au coach Frank Vogel de trouver le meilleur équilibre possible entre toutes ces pièces afin de maximiser le potentiel de cet effectif. Un effectif qui possède désormais dix trentenaires, dont plus de la moitié avec au moins 35 balais au compteur…

Rajon Rondo de retour aux Lakers, c’est bien réel. Reste à voir s’il va pouvoir revivre la même euphorie qu’en 2020, quand il a remporté le titre NBA dans la bulle. En tout cas, c’est clairement l’objectif pour les papis Lakers.

Source texte : ESPN