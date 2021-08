Paul Millsap et Thaddeus Young intéressent des contenders : des vétérans sérieux, ça séduit toujours les candidats au titre

Nous sommes à la fin du mois d’août, l’actu est un peu morte en ce milieu d’intersaison mais quelques petites rumeurs font quand même leur apparition pour nous distraire. Au menu du jour, les vétérans Paul Millsap et Thaddeus Young, sur les tablettes de plusieurs candidats au titre.

C’est Shams Charania de The Athletic qui nous informe des derniers bruits de couloir qui rythment aujourd’hui le monde de la NBA. Dans son dernier Inside Pass, Shams fait le point sur les différents dossiers du moment et parmi eux, il y a celui qui concerne Paul Millsap. Parce que oui, l’intérieur vétéran passé par Denver ces dernières années est aujourd’hui toujours agent libre. Le fait de voir Paulo sans contrat à un mois du début des camps d’entraînement peut paraître surprenant quand on sait que le joueur de 36 balais est tout de même un ancien respecté en NBA, mais on imagine que c’est surtout lié aux prétentions salariales du joueur comme on l’indiquait il y a quelques jours. Car le bonhomme intéresse du monde, du beau monde même. D’après Shams, plusieurs équipes très sérieuses seraient intéressées par ses services. Les Nets sont notamment dans le lot, eux qui cherchent toujours à se renforcer au max pour prendre le pouvoir à l’Est. Alors que Brooklyn devrait prochainement se séparer du pivot DeAndre Jordan via un buyout, Millsap pourrait venir renforcer la raquette new-yorkaise. S’il est indiscutablement sur la pente descendante, Paul peut toujours contribuer dans un rôle limité (9 points et 5 rebonds en 21 minutes l’an passé), tout en apportant son expérience, son leadership, et son intelligence des deux côtés du terrain. Outre les Nets, les Warriors et les Bulls seraient également sur le coup, tout comme les Clippers. Autant dire que ça commence à se bousculer au portillon. Reste à voir si un accord avec l’une de ces franchises peut être trouvé avant la reprise, et ça dépendra forcément du salaire et du rôle proposés à Paul Millsap.

Autre ailier-fort vétéran qui intéresse du monde, Thaddeus Young. À Chicago ces deux dernières saisons, Thad a changé d’écurie au cours de l’été puisqu’il fut impliqué dans le sign-and-trade envoyant DeMar DeRozan aux Bulls. Résultat, Young se retrouve aujourd’hui à San Antonio et on se demande s’il possède vraiment un avenir dans l’équipe texane, en pleine reconstruction avec ses jeunots. Pour rappel, Thaddeus est sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat à 14 millions de dollars, et on l’imagine plutôt apporter sa contribution dans une formation qui veut jouer les premiers rôles. À 33 ans, Young reste sur une campagne vraiment solide à 12,1 points (55,9% au tir), 6,2 rebonds, 4,3 passes décisives et 1,1 interception chez les Taureaux. Le genre de production qui intéresse notamment les Suns si l’on en croit Shams Charania, parmi d’autres contenders. Polyvalent, précieux des deux côtés du terrain, et même en nette progression dans le playmaking, Thad Young fait partie de ces vétérans qui n’affolent pas forcément les stats mais qui impactent positivement n’importe quelle équipe. Si les Spurs venaient à s’en séparer, la future franchise s’attachant ses services ferait clairement un bon coup pour renforcer son collectif.

Si la très grande partie des mouvements de l’intersaison est aujourd’hui derrière nous, il reste des bons poissons à aller pêcher et des moves intéressants à faire en vue de la prochaine campagne. Paul Millsap et Thaddeus Young font notamment partie des dossiers à suivre, alors gardez l’œil ouvert.

Source texte : The Athletic