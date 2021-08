J.J. Redick et Paul Millsap sont toujours agents-libres : direction un contender ou la maison de retraite pour les vétérans encore dispos ?

Parmi les derniers free-agents encore disponibles, deux vétérans respectés n’ont pas encore trouvé d’équipe pour la saison prochaine. J.J. Redick et Paul Millsap sont toujours sur le marché et rien ne leur assure une place dans un roster d’ici la reprise. Si leurs profils pourraient intéresser de nombreux contenders, une source indique aussi que des maisons de retraite seraient sur les rangs.

Il reste encore quelques coups à faire pour les franchises qui n’ont pas leur roster au complet. Onze équipes n’ont pas encore atteint les 15 contrats garantis pour la saison prochaine. Elles pourraient se pencher sur les derniers agents-libres disponibles. Parmi eux, deux « gros poissons », qui ont déjà eu le temps d’explorer de nombreuses mers du globe. J.J. Redick (37 ans) et Paul Millsap (36 ans), deux vieux de la veille des parquets n’ont toujours pas trouvé de nouvelles destinations. Le sniper sort d’une saison compliquée à New Orleans puis à Dallas avec 44 matchs joués au total pour 16 minutes et 7,4 points de moyenne. Si les pourcentages sont en baisse, ils restent honorables (37% de loin), Jean-Jacques serait utile dans une équipe en manque de shoot. Toutefois, Bleacher Report précise que le dossier médical inquiète depuis son passage à New Orleans. Sur les destinations possibles, Jéjé a même des préférences. Le résident new-yorkais aimerait rejoindre les Knicks ou les Nets (uniquement pour une question géographique, c’est sûr). Cependant, il a assuré récemment dans son podcast The Old Man and the Three qu’il ne devrait pas rejoindre une équipe pour le début du training camp, mais plutôt en cours de saison.

« Ma préoccupation est de passer du temps avec ma famille et de profiter de l’intersaison. Je prendrais probablement une décision sur la saison prochaine (quelle équipe, quelle ville) dans deux ou trois mois. Vous savez, je peux quasiment vous assurer que je ne serai pas à un training camp à la reprise. Je rejoindrai une équipe à un moment de la saison pour finir l’année et essayer d’aller décrocher une bague. »

L’autre vétéran Paul Millsap, plus jeune d’un an que le sniper, sort lui aussi d’une saison difficile à Denver. Toutes ses statistiques ont baissé, notamment sur le temps de jeu, puisqu’il est passé de 11,6 points en 24,6 minutes en 2019-20 à 9 points en 20,8 minutes en 2020-21. Clairement sur le déclin, l’ami Paulo a même vu Jeff Green débarquer chez les Nuggets dans un rôle un peu similaire pour le pousser vers la sortie. Même s’il y a encore de la place dans le roster et que Denver peut le resigner pour 3,5 millions de dollars, son avenir dans les Rocheuses semble être bouché. Plusieurs autres franchises sont intéressées par le profil de l’ailier-fort capable de jouer 5 en small ball. Les Hawks, les Nets, les Wolves, les Sixers, les Pels et surtout les Warriors sont attentifs à la situation. Seul problème, Paul Millsap serait un peu trop gourmand niveau salaire, alors que les discussions tournent souvent autour de la mid-level exception (5,9 millions). Si aucun accord n’est trouvé, il pourra aussi attendre que la saison se lance et voir si des équipes ont besoin d’un ajout d’expérience pour un run de Playoffs.

J.J. Redick, Paul Millsap, mais aussi Avery Bradley ou Jeff Teague, des vétérans sont encore disponibles dans cette fin de Free Agency bien calme. Plusieurs contenders pourraient être à l’affût de ces joueurs expérimentés, à moins qu’une maison de retraite vienne rafler la mise. On parle des Lakers bien sûr.

