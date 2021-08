Free Agency 2021 : Jeff Green file à Denver pour 10 millions sur 2 ans, voilà une très bonne pioche pour les Nuggets

Jeff Green quitte les strass de Brooklyn pour les hautes altitudes de Denver. Le prix ? 10 millions de dollars sur deux ans. Un deal plus qu’honnête pour le front office des Nuggets, qui ajoute un véritable couteau-suisse sur ses ailes. À bientôt 35 ans, Green va découvrir sa onzième franchise.

Quelle bonne petite carrière de journeyman on a là ! Ces dernières années, Jeff Green a beaucoup bougé… Même pas le temps d’acheter son maillot dans une franchise que le voilà arrivé dans une autre ! En même temps, il faut bien avouer qu’on ne connaît personne qui achète encore un maillot du swingman en 2021… Blague à part, Jeff Green débarque donc chez les Nuggets pour deux saisons (dont une player option pour la deuxième année). Un très bon coup réalisé par Tim Connelly et Calvin Booth, les deux têtes pensantes du front office de la franchise du Colorado. Ce bon vieux Jeff est bien connu au sein de la Ligue, puisque le vétéran entrera dans sa 15ème saison NBA en octobre prochain. Les Nuggets, qui risquent bien de perdre Paul Millsap, tiennent là une bonne option pour accompagner Nikola Jokic à l’intérieur ou pour aider en sortie de banc. Très précieux dans chacune des rotations par lesquelles il est passé (ou presque), Uncle Jeff risque bien de séduire son futur coaching staff et les fans de Denver.

Free agent forward/center Jeff Green has agreed to a two-year, $10 million deal with the Denver Nuggets, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. The deal includes a player option in the second year. — Malika Andrews (@malika_andrews) August 2, 2021

Denver a brillamment utilisé sa mid-level exception pour attirer Jeff Green, et ainsi rester en-dessous de la luxury tax avec 14 joueurs déjà signés dans un roster très profond et complet. La versatilité de Green sera grandement appréciée, lui qui sait faire beaucoup de choses sur un terrain de basket : scorer en attaquant le cercle et en nous gratifiant parfois d’énormes tomars ou bien en shootant dans le périmètre (41% de loin cette saison). Il est aussi plutôt doué pour arracher de gros rebonds et il est toujours très bon en défense, en plus de pouvoir switcher grâce à son corps et sa mobilité. Cette saison, ces qualités ont fait de Jeff Green un élément important dans la superteam de Brooklyn, avec qui il a réalisé d’excellents Playoffs notamment. Ca fait quand même pas mal de points positifs pour un joueur de rotation qui est – en plus de tout cela – très expérimenté. C’est avec un sacré pincement au cœur que les Nets voient Uncle Jeff partir vers de nouveaux horizons, sur les montagnes du Colorado…

Jeff Green change encore d’équipe en rejoignant les Denver Nuggets pour 10 millions de dollars sur deux ans. Est-ce avec Nikola Jokic et Jamal Murray que le joueur drafté par les SuperSonics va gagner une bague…? La réponse dans un an (ou deux).

Source texte : ESPN