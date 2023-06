Les Finales NBA, c’est toujours la consécration d’une ou plusieurs stars, l’accomplissement de la carrière d’une légende. Oui, mais ici on aime aussi le basket d’en bas, le basket des bourlingueurs, ceux dont on se demande d’abord s’ils jouent encore avant de savoir où.

Cette saison ? Le titre des Nuggets a récompensé trois énergumènes de cette espèce : DeAndre Jordan, Jeff Green et Ish Smith. Carrières différentes mais destinées similaires, un titre acquis sur la route. “Peu importe le chemin, c’est l’arrivée qui compte”, c’est l’inverse normalement mais on adapte. Second volet, Jeff Vert, éloge de la patience.

Premier volet, Dédé Jordan, “prends-ça CP3.”

Jeff Green, c’est d’abord un bon bout de talent et une carrière qui commence bien. Drafté 5è en 2007, il atterrit aux Sonics de Seattle avec Kevin Durant. Ils bougent ensuite avec la franchise à Oklahoma City en 2008, rejoints par Russell Westbrook. En voilà un bail qui s’annonce bien. Trois saisons et demi à OKC, un trade à Boston, et c’est là que ça se gâte. Au début de la saison 2011-12, on diagnostiqué à l’ailier virevoltant une anomalie cardiaque, il est alors coupé par les Celtics puis opéré. Gros bad mais gros mental, puisque le garçon revient aux affaires la saison suivante… à Boston.

On rentre ici dans le prime d’Uncle Jeff, malheureusement dans une période bien creuse de l’histoire des Celtics. JF8 approche des dix saisons passées dans la ligue, il n’a connu que deux franchises, mais ne s’est jamais approché ne serait-ce qu’un petit peu du Trophée Larry O’Brien. Alors, comme la stabilité ne fonctionne pas, prenons la route. Grizzlies, Clippers, Magic, et enfin… Cavs, Jeff a mis quatre ans à trouver la bonne franchise et se donne enfin une chance de jouer la gagne. Le Cleveland de LeBron marche sur la Conférence Est mais de l’autre côté c’est la dynastie Warriors. Dommage, premier essai raté, reprenons la route.

Une route longue de trois ans pour enfin arriver dans les Rocheuses, à la solde de Nikola Jokic. À la différence de son compère DeAndre Jordan, Jeff a toujours eu un vrai rôle au sein des équipes dont il a fait partie. Jamais plus qu’un role player, jamais moins, JG fait son taf et puis c’est tout. Depuis deux ans à Denver, il joue dans la vingtaine de minutes par match, met entre 8 et 10 points, apporte sa défense et son athléticité, toujours là à bientôt 64 piges. Bref, un joueur de rotation pur et dur.

Et c’est donc en ce mois de juin 2023, après 16 ans de balade, que Mister Jeff Green est arrivé à destination. L’ailier aura eu un rôle moindre dans ces Finales, mais peu importe au fond, il est dans l’histoire et il la racontera bien comme il veut à ses petits enfants. “Quoi, Nikola Jokic ? Mais il me doit une carrière ce môme, c’est même moi qui suis allé le chercher en Serbie !”

Backpacker (n.m.) : personne qui voyage avec ses effets personnels dans un sac à dos. Se dit aussi “Ish Smith.” Ouais parce qu’au fond, le roi de la bourlingue c’est bien Ish et vous le découvrirez… dès le prochain épisode.