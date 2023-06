Qui peut s’asseoir à la table d’Andrew Wiggins et se vanter d’avoir un meilleur palmarès à 28 ans ? Vraie question et peu de réponses valables. Individuellement et collectivement, l’ailier des Warriors coche déjà beaucoup de cases alors qu’il n’est qu’au milieu de sa carrière professionnelle. Son dernier accomplissement ? La naissance des AW1, ses premières signature shoes chez Peak.

First pick : check

Rookie of the Year : check

All-Star : check

Champion NBA : check

Signature shoes : check

Il ne parle pas beaucoup et le conseil de classe n’a que des compliments à faire à son sujet. En fait, Andrew Wiggins c’est un peu l’élève modèle version NBA. Son jeu n’est pas toujours flashy, mais c’est exactement ce dont les Warriors avaient besoin pour retourner soulever le trophée Larry O’Brien l’année dernière. Le Canadien était d’ailleurs unanimement reconnu comme le deuxième meilleur joueur des Finales NBA 2022 derrière Stephen Curry avec 18,3 points et 8,8 rebonds de moyenne sur la série contre les Celtics. C’est cette trajectoire idéale qui a aussi motivé l’équipementier Peak à le choisir comme nouvelle égérie mondiale depuis décembre 2020.

Le fit paraît logique, presque évident pour la firme chinoise toujours en quête de légitimité sur un marché extrêmement concurrentiel. Après Tony Parker, Dwight Howard ou Lou Williams, la marque tient un nouveau porte-drapeau solide sur les meilleurs parquets du monde. Un coup de nez fin comme on aime qui a pris une autre dimension la saison dernière, grâce à une campagne remarquable ponctuée par une étoile de All-Star et une première bague de champion. Et puisque Peak a le sens du timing, cela coïncide aussi avec la sortie des AW1 – premier modèle signature du kid de Toronto – en décembre dernier sur le marché américain et au mois de mai de cette année pour nos contrées du Vieux Continent. On se fait le tour du propriétaire ?

Premier constat, la chaussure basse est extrêmement fidèle au joueur. La AW1 est une paire technique et sans fioriture, à l’image de Maple Jordan. La semelle est dotée de la technologie Taichi, une mousse en polymère intelligent qui absorbe bien les chocs. L’amorti est renforcé par une talonnette en TPU pour offrir plus de stabilité à l’atterrissage. Visuellement, le numéro 22 et la signature du Canadien sur le lacet à talon nous rappellent à qui appartient la paire et lui donnent de la personnalité.

L’avant-pied est renforcé avec un film thermofusible sur l’embout et sa maille TPU assure respirabilité et soutien pour les grosses sessions d’été sur le playground. Au niveau de la semelle extérieure, il y a énormément de choses à dire. La technologie P-SOON offre une réaction rapide au mouvement, idéale pour les joueurs mobiles avec un gros volume de jeu. Au centre, une pièce de support en fibre de carbone a été intégrée pour garantir une forte résistance à la torsion et une bonne traction sur le sol. Mais le détail que l’on préfère, c’est cette combinaison de symboles uniques sur chaque pied. À droite, Wigo emmène ses proches partout avec lui en représentant fièrement leurs initiales. À gauche, il peut se remémorer les grands accomplissements de sa carrière. Et comme il nous réserve encore quelques surprises, un point d’interrogation laisse libre cours à notre imagination pour le prochain step du produit de Kansas University.

Quand il faudra se retourner sur la carrière de Mr. Fantastic pour faire les comptes dans une dizaine d’années, on risque d’être surpris par la lourdeur de son palmarès. S’il parvient à poser ses signature shoes sur un podium olympique avec la feuille d’érable, on pourra même commencer à parler de Grand Chelem. Les AW1 sont à retrouver dans quatre coloris différents sur le site de Peak. Ici, on a une légère préférence pour la White Blue mise en avant dans les illustrations de cet article, ainsi que la Black, pour la reprise du code couleur des Warriors, là où la carrière d’Andrew Wiggins a pris une autre tournure depuis 2020.

