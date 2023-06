Ce n’est pas le premier Français qui a décidé de sauter le pas pour aller se former à l’autre bout du monde. Après Hugo Besson et Ousmane Dieng la saison précédente, ce fut cette fois-ci à Rayan Rupert de prendre l’avion pour la Nouvelle-Zélande. Après une saison mouvementée, le frère d’Iliana a perdu des places à la Draft 2023 mais a toujours des skills à revendre aux franchises de fin de premier tour.

Son profil grosso modo

Âge : 19 ans , né à une époque lointaine où O-Zone était à la mode

, né à une époque lointaine où O-Zone était à la mode Poste : Arrière sponsorisé par Inspecteur Gadget

sponsorisé par Inspecteur Gadget Équipe : New Zealand Breakers

Taille : 199 centimètres , presque !

, presque ! Poids : 93 kilos

Envergure : 221 centimètres , soit la taille d’Alex Len

, soit la taille d’Alex Len Statistiques 2022-23 : 6,6 points, 2,5 rebonds et 1 passe décisive en moyenne (19,9 minutes sur 20 matchs)

6,6 points, 2,5 rebonds et 1 passe décisive en moyenne (19,9 minutes sur 20 matchs) Comparaison : Nicolas Batum en plafond, et OG Anunoby en plancher ?

Nicolas Batum en plafond, et OG Anunoby en plancher ? Prévision TrashTalk : fin de premier tour

Son parcours

Rayan Rupert est né le 31 mai 2004 à Strasbourg. Avec un père international français, la famille a grandi avec une balle orange dans les mains et a continué sur ce chemin après le décès de Thierry en 2013. L’héritage du papa est encore présent dix ans plus tard sur les terrains avec son numéro, le 12. La plus grande des ses enfants, Iliana, a été sacrée championne de France et de WNBA en 2022, et Rayan a fait son petit bout de chemin dans l’Hexagone avant de prendre son envol.

Passé par l’Élan Chalon-sur-Saône, le JS Coulaines et Le Mans Sarthe Basket, Rayan a fait la plus grande partie de ses armes au Pôle France. L’ancien Centre fédéral n’est plus à la mode depuis quelques années mais l’arrière a performé face à des joueurs plus expérimentés en troisième division française. Tournant à 13,9 points de moyenne sur ses saisons en Nationale 1, il a été élu joueur masculin du PFBB du mois à plusieurs reprises.

Après deux années concluantes, voici la fin de l’aventure à l’INSEP avec encore une année à tuer avant de tenter l’entrée pour la NBA. Go Charles de Gaulle pour faire un nombre incalculable d’heures d’avion et arriver chez les Breakers de Nouvelle-Zélande. Nouvelle place forte de la formation pour la Ligue démocratisée par LaMelo Ball et autres Josh Giddey, Rayan arrive dans l’effectif de cette team de NBL pour reprendre la place chaude d’Hugo Besson. Après une fracture à la main à la mi-saison, le Français est arrêté au pire des moments mais revient pour les Playoffs de ligue australienne. Les Breakers échouent en finale, dommage.

Ses atouts et faiblesses

Bon, vous avez dû vous dire la même chose en lisant son mini-profil. Le mec est long, vraiment long. Presque deux mètres de haut avec 2m21 d’envergure, le tout pour un arrière, ça c’est du joueur moderne. Et un profil pareil, comme d’habitude, sert évidemment pour dissuader en défense. Rayan est très mobile et est souvent envoyé au front sur les postes extérieurs les plus menaçants, des meneurs rapides aux ailiers costauds. Avec des si longs segments et son jeu de jambes digne de Mbappé, l’arrière défend avec une pression constante sur son vis-à-vis.

En attaque, on voit qu’il a été formé en Europe. Son QI basket est excellent et lui permet d’être aussi utile de l’autre côté du terrain. Rayan Rupert est capable de lire le jeu parfaitement et peut devenir un vrai facilitateur de jeu en NBA. En tout cas, c’est ce qu’il a pu montrer lors des finales de NBL. Il reste encore du travail pour que l’arrière soit vraiment efficace mais on a vu en début de saison qu’il avait pu assumer ses responsabilités de playmaker en mettant en avant ses capacités de passeur. Et ce, même si sa moyenne sur la saison n’est pas très démonstrative.

NEWS: French wing Rayan Rupert, a potential lottery pick, has declared for the 2023 NBA draft, he told ESPN. Rupert has elite dimensions at 6'7 with a 7'3 wingspan, showing significant two-way potential with his strong feel for the game.

Toutefois, il y a encore des points faibles à corriger sur son jeu en attaque. On a déjà pu voir des améliorations à propos de son tir mais il reste encore du boulot, que ce soit en tête de raquette ou du parking. Son tir est déjà dur à contester car sa mécanique de tir part de plus haut que la majorité des arrières, donc autant que le shoot fasse mal. De même, la finition est aussi à améliorer pour qu’elle soit parfaite et vraiment létale. Finir au contact est encore compliqué en vue de son physique très longiligne, donc il faut encore travailler dans la salle de muscu et on sera bon. Il faudra aussi bosser le handle, car l’explosivité est déjà présente pour être une menace en attaque.

Alors si on résume…

Points forts :

Physique

Défense

QI basket

Points faibles :

Tir extérieur

Finition au contact

Handle

Dans les mocks Draft, ça dit quoi ?

Rayan Rupert devrait s’en sortir avec un contrat garanti, et le garçon sera bien veinard de repartir du Barclays Center avec quelque chose après avoir passé une saison difficile. Mais il s’en est remis et est bien décidé de jouer sa carte en NBA à fond pour se donner une chance de faire comme sa sœur : jouer au plus haut niveau international.