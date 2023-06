Le 23 juin prochain dans la nuit, la Draft NBA 2023 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn, où chacune des franchises de la Grande Ligue tentera d’améliorer son roster en sélectionnant les bons prospects. Pour vous préparer au mieux à cet événement toujours très attendu, on a estimé utile de faire un focus tout particulier sur les dix équipes qui choisiront dans le Top 10, de Dallas à San Antonio. On s’intéresse aujourd’hui aux Pistons, qui ont obtenu le cinquième choix. Que faut-il faire avec ? On s’y penche de suite.

Option #1 : sélectionner le meilleur fit possible

Avec son cinquième choix, la franchise de Detroit pourrait actuellement récupérer Cam Whitmore, un ailier super explosif qui sera capable de scorer avec efficacité dès qu’il sera en NBA. Le gamin n’est pas un grand défenseur, et pour une équipe au projet encore relativement jeune, cela n’est pas un réel problème dans la mesure où on peut encore prendre une saison d’apprentissage avant de remonter au classement. Problème ? Les Pistons – à la condition d=quee Cade Cunningham revienne en pleine forme – pourraient lancer directement leur ascension sportive cet automne. Et avec un défenseur friable, ça risque d’être compliqué, tout bon attaquant qu’il soit. En sachant qu’en plus, qui dit gros attaquant dit besoin de ballons, et donc partage de la balle avec Cade et Jaden Ivey. C’est aussi pour cela qu’Ausar Thompson, un profil similaire moins solide en attaque mais meilleur en défense, et Jarace Walker – un ailier-fort – sont aussi cités. L’avantage de ce côté peut tourner en faveur de Walker, capable de jouer pivot dans une configuration small ball. Il faudra ainsi voir ce que veut mettre en place Monty Williams, qui avait pour habitude de jouer avec un poste 5 plus conventionnel du côté de Phoenix.

Option #2 : refiler le choix via un échange

Nous en parlions juste au dessus : est-ce que les Pistons ont l’intention de se fixer un objectif compétitif la saison prochaine ? Si oui, est-ce que le recrutement d’un profil déjà expérimenté ne serait pas une mauvaise idée pour y parvenir ? On pense notamment à un poste 4, capable d’apporter du danger à mi-distance, mais aussi sous le panier pour former un duo avec le prometteur Jalen Duren. L’axe Cunningham – Ivey – Duren peut déjà très largement convenir à Monty Williams pour créer quelque chose de solide l’an prochain. Y apporter un morceau d’expérience supplémentaire capable de respecter la jeunesse tout en faisant preuve d’efficacité dans son jeu est peut-être la clé vers la prochaine étape de ce projet. Et puis… on parle quand même du choix numéro 5. Certaines équipes seraient sans doute bien intéressées d’ajouter une pièce aussi talentueuse que Whitmore ou Thompson à leur effectif. Et donc à lâcher ce qu’il faut pour l’obtenir.

Option #3 : descendre à la Draft, et récupérer d’autres choix pour le futur

Option sans doute la moins probable, mais à ne pas écarter totalement non plus. Est-ce que les Pistons souhaitent s’accorder un matelas de sécurité au cas où cette saison – dans le scénario où ça jouerait le play-in – ne se passerait pas comme prévu ? En échangeant ce choix numéro 5 contre un choix entre 10 et 15, en sélectionnant minutieusement l’équipe, Detroit pourrait capitaliser sur son pick en restant assez haut pour récupérer un talent sans prendre trop de risque quant à son niveau réel de jeu, et y ajouter un choix potentiellement intéressant l’année prochaine pour ajuster son effectif au besoin, soit par une sélection, soit par un nouvel échange. Dans les faits, les profils de cette cuvée sont suffisamment intéressants pour ne pas sélectionner cette option et choisir une sélection sèche ou un trade, mais cela reste un cas possible. La franchise a en plus l’expérience de choix élevés n’ayant pas forcément répondu aux attentes en matière de niveau de jeu. On pense en premier lieu à Sekou Doumbouya, et peut-être un peu à Killian Hayes, bien que ce dernier ait confirmé son niveau tout en faisant avec l’arrivée de gros talents sur la ligne arrière.

Bon, que va bien pouvoir faire Detroit le soir du 22 juin ? Ici, on mise plus sur le recrutement d’un gros talent, bien qu’un échange ne soit pas à catégoriquement exclure. Il s’agira surtout de trouver le meilleur compromis pour faire de cette équipe un groupe pleinement compétitif, avec – enfin – des objectifs sportifs un peu sérieux dans le Michigan.

Source : The Athletic, Tankathon