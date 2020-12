My NBA Journey – Killian Hayes, Episode 6 : le grand jour de la Draft, le début de sa nouvelle vie

Les premiers pas de Killian Hayes en NBA ont eu lieu face aux Wolves jeudi dernier, mais ils sont le fruit d’un travail de longue haleine retracé par Overtime qui a consacré un show au Frenchie. Aujourd’hui, on touche au but et on se plonge en plein dans sa Draft de novembre et sa grande arrivée chez les Detroit Pistons. Un moment vécu en famille.

Retrouvez les premiers épisodes ici : 1, 2, 3, 4 et 5

Si l’épisode commence avec un Killian Hayes peu à l’aise club en main pour détendre un peu l’atmosphère, toutes les pensées de la famille Hayes sont déjà tournées vers la Draft approchante. Et comme tous bons fans de basket, le clan de l’ancien Choletais rafraîchit les actus, spécule ou regarde les autres prospects avec la seule différence que là ça concerne directement leur avenir. L’occasion que Killian prévienne que peu importe la ville où il va atterrir, il est là pour jouer au basket, pas pour visiter et on a envie de dire tant mieux au vu de son arrivée dans le Michigan. Après tout, c’est aussi pour cela qu’il est passé par l’Allemagne, pour se préparer aux magnifiques paysage de la Motor City. Mais bref, après un passage par le coiffeur pour se faire tout beau avant la mondovision ou plutôt le mondoskype de la Draft, on retrouve finalement Kiki et toute son équipe prêts à affronter une soirée des plus importantes.

Immersion totale chez un prospect qui ne sait pas plus que le téléspectateur ce qui va arriver et qui voit les noms défiler. Le podium de la Draft attendu, c’est le nom de Patrick Williams surprenant en quatrième position qui va commencer à activer la Hayes Team. Le temps pour nous de noter qu’Isaac Okoro avait tapé dans l’oeil du jeune meneur et après l’appel d’Okongwu chez les Hawks, voilà l’annonce du septième choix pour les Pistons. Des téléphones qui s’activent mais une issue toujours incertaines. On vous épargne le suspense, Adam Silver appelle le Français et soulage tout le monde, en revanche on vous laisse déguster les réactions à chauds tout en famille du néo-joueur NBA… Mais comme il dit, le plus dur commence maintenant.

On vous laisse regarder les dix minutes en plein coeur de la Draft 2020 de celui qui devient alors le Français le plus haut de l’Histoire. Ça vaut le coup d’oeil mais trêve de hype, maintenant place au jeu !

Source texte : Overtime