My NBA Journey – Killian Hayes, Episode 5 : on aime la compétition chez les Hayes

À quelques jours de ses grands débuts sur les parquets NBA, Killian Hayes se retrouve dans une situation qu’il connaît bien : l’attente. Après avoir vu sa saison précédente prendre brutalement fin à cause du COVID, après avoir attendu la Loterie et vu la Draft reculer inexorablement dans le calendrier, le Frenchie a pris l’habitude de s’acérer les crocs. Si on espère le voir démarrer pied au plancher le 23 décembre, jusqu’ici tout s’est bien passé, comme nous le montre Overtime dans sa mini-série consacrée à l’ancien Choletais, qui n’en finit plus de nous faire… attendre.

Retrouvez les premiers épisodes ici : 1, 2, 3 et 4

Chez les Hayes, quand on ne sait pas quoi faire on joue au basket… Et à la fin, c’est Killian qui gagne. Du grand 1 vs. 1 contre son cousin E.J., et contre son coach à la langue bien pendue qui l’initiera – au passage – au trashtalking. Des affrontements qui nous permettent d’en apprendre plus sur les modèles ayant inspiré le septième choix de la Draft 2020. Un homme de goût :

« Dwyane Wade quand j’étais petit, mais maintenant depuis que je suis gaucher, James Harden pour son step-back. Ginobili pour son eurostep, Josh Smith pour les dunks et DLo [D’Angelo Russell, ndlr.] pour son sang-froid. »

Après avoir enchaîné les 3-points suite à un shoot rouillé en début de séance, après avoir rabattu le caquet de son coach Ty, on retrouve Killian et sa team plus à la cool dans un autre exercice d’adresse avec du tir à l’arc. Définitivement pas la principale qualité actuelle du meneur qui – dans une subtile métaphore de la saison à venir – a vu que s’il ne réglait pas la mire, il ne serait pas loin de prendre la foudre. Mais Kiki, jamais avare en défis, trouvera toujours la motivation nécessaire pour progresser et toucher le cœur de la cible. Espérons que son adresse au tir se règlera aussi facilement après une pré-saison à patiner un peu dans ce domaine.

Voilà dix minutes supplémentaires pour tenir jusqu’aux premiers pas en rencontre officielle de Killian Hayes en NBA, prévus dans la nuit de mercredi à jeudi du côté de Minneapolis, où il ne s’agira plus d’entraînement mais bien d’être prêt pour de bon.