Prolongation de Rudy Gobert : 205 millions et sportif français le mieux payé, même les footeux ne peuvent pas résister

Rudy Gobert a fait sauter la banque hier, signant une prolongation aussi grande que son envergure avec 205 millions de dollars sur cinq ans. Hop rideau, plus rien à voir pour les concurrents du Jazz qui auraient souhaité s’offrir les services de Rudy… ni pour les autres sportifs français. Tous sports confondus, Gobzilla devient au passage le sportif bleu-blanc-rouge le mieux payé, à défaut d’être le plus connu. Question de timing et de contexte plus que de légitimité. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Tony Parker, Nico Batum, tout ce beau monde sur fond de duel footballistico-basketballistique est désormais dans le rétro du pivot… jusqu’au prochain épisode.

205 millions, Rudy Gobert a fait mieux que l’EuroMillions hier en signant son nouveau contrat sur cinq années. Alors qu’il va empocher 26 millions cette saison dans la dernière de son précédent contrat, Rudy touchera 35 millions en 2021-22, avec un salaire qui dépassera les 46 millions en 2025-26. Une simple poignée de dollars de plus ? Pas vraiment, ce bond lui permet de devenir le sportif français le mieux payé de l’histoire, rien que ça. Dans une économie sportive qui fait la part belle aux basketteurs et aux footballeurs, Gobert devancera Antoine Griezmann et Kylian Mbappé au classement des gros sous.

Les 5 plus gros contrats NBA all time : 1️⃣ Giannis Antetokounmpo : 228 millions sur 5 ans 2️⃣ Russell Westbrook : 207 millions sur 5 ans 3️⃣ Rudy Gobert : 205 millions sur 5 ans 4️⃣ Stephen Curry : 201 millions sur 5 ans 5️⃣ Anthony Davis-Klay Thompson : 190 millions sur 5 ans — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 20, 2020

Le plus gros contrat signé par un pivot dans l’histoire de la NBA. Le sportif français le mieux payé de l’histoire. 205 millions de dollars sur 5 ans. Ça fait un poil de pression sur les épaules, à Rudy Gobert de montrer qu’il peut assumer en menant le Jazz jusqu’au sommet. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 20, 2020

Sur une échelle commune qui sera l’euro, parce que vive la France, Gobert touchera donc pour son salaire NBA 28,8 millions d’euros en 2021-22, quand Antoine Griezmann verra le FC Barcelone lui verser 21 millions pour cette même saison, tandis que si le gamin de Bondy va au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain (beaucoup de conditionnel), il toucherait en 2021-22 2,2 millions par mois, soit environ 25 millions l’année. Petit rappel, on parle du salaire brut versé par les clubs sans compter les primes et les contrats de sponsoring, qui permettent en général aux footballeurs de passer devant au moment de parler des sportifs français possédant le plus de revenus.

Du côté de la planète basket, on a assez parlé du contrat de Nicolas Batum pour savoir qu’il régissait jusqu’à présent le haut du panier (clin d’œil). En 2016, Nico a profité de la très grosse hausse du salary cap pour décrocher un contrat XXL de 120 millions de dollars sur cinq ans. On peut dire qu’il est arrivé sur le marché au bon moment. Pour rappel, les franchises rémunèrent leurs joueurs en fonction du salary cap. Ce plafond permet de régir la somme affiliée aux contrats des joueurs selon les revenus de la NBA. Et les principaux revenus de cette Grande Ligue proviennent des droits TV. Youpii. Ces derniers ont explosé lors de la négociation de 2014 pour la période 2016-17/2025-26. Résultat, les contrats ont véritablement explosé depuis 2016. Quand le salary cap monte, les petits chanceux qui ont le droit de négocier un nouveau deal voient ainsi leurs chiffres battre ceux des années précédentes et ainsi de suite… et tant pis pour les anciens, même quand ils s’appellent Tony Parker.

Justement, parlons-en de notre Tony P national. Meilleur joueur français de l’histoire, TP aura obtenu ses meilleurs salaires lors de ses dernières années texanes à San Antonio, avec respectivement 13,5 / 14,5 / 15,5 millions de dollars de 2015-16 à 2017-18. Voilà pour la partie comptabilité qui aboutit sur le fait que les hommes mentent mais pas les chiffres. Tony a beau être le meilleur, le mieux payé c’est désormais le grand Rudy.

Du coup Rudy, on remercie ESPN et TNT pour cette très grosse augmentation. Malgré la crise du COVID et les pertes financières de la NBA sur la saison passée, les énormes contrats continuent de tomber et c’est désormais Rudy Gobert qui a décroché le pactole. Pas de doute, être un joueur NBA en 2020, ça paye bien. Notre Gobert national voit ainsi son statut évoluer et aura à cœur de le défendre. Son mot d’ordre.

Source chiffres : L’Équipe / Sportune