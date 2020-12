Le JTT : Draft 2017, on fait le point sur les prolongations de contrats rookies en vidéo !

Il n’y avait peut-être pas de match en NBA ce lundi, mais il y a bien eu de l’activité ! Sur le marché des jeunes joueurs, en l’occurrence ceux de la Draft 2017, la deadline de ce 21 décembre concernait les joueurs qui ont cartonné et pouvaient prolonger dans leur franchise. Des contrats ont été signés, des déçus ont été informés, on fait le point en vidéo !

Dehors les Paul George, les Giannis Antetokounmpo, les Rudy Gobert et compagnie. Ici, on va parler de la cuvée de Draft 2017. Et pourquoi ça ? Et bien tout simplement car ce rendez-vous n’intéresse pas grand monde mais il est diablement important et intéressant dans le fonctionnement de la NBA : chaque année, les rookies draftés trois ans plus tôt peuvent être prolongés. Il s’agit des premières prolongations, des extensions réservées au top of the pop. L’an passé, on avait vu la Draft 2016 prendre jackpot sur toute la ligne : Pascal Siakam, Ben Simmons, Buddy Hield, Jamal Murray, Domantas Sabonis ou Jaylen Brown pour ne citer qu’eux. Cette année, un beau groupe devait passer à la caisse, ce que certains ont fait en checkant leur management du coude : Derrick White, Markelle Fultz, Luke Kennard ou encore OG Anunoby ont rejoint les Jayson Tatum, De’Aaron Fox, Bam Adebayo et Donovan Mitchell qui ont pris le max. Mais si ces garçons peuvent aujourd’hui sourire en trinquant la dernière bouteille à bulles, d’autres froncent nettement plus leurs sourcils. Que penser des Hawks, qui n’ont pas trouvé de terrain d’entente avec John Collins ?Que dire de Lauri Markkanen, qui va démarrer la saison sans prolongation ? Lonzo Ball, Frank Ntilikina, Zach Collins et un paquet d’autres cracks vont devoir montrer leur valeur cette saison, afin de faire péter le jackpot à la reprise 2021. On fait donc le point sur les heureux et les déçus de ce début de semaine, à quelques heures de la reprise de la NBA !