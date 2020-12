My NBA Journey – Killian Hayes, Episode 3 : le Frenchie se la joue guide touristique dans les rues d’Ulm

On ne tient plus avant de voir les premiers pas de Killian Hayes sous le maillot des Pistons mais heureusement le show qui lui est dédié sur Overtime nous aide à prendre un peu notre mal en patience. Après un premier épisode centré sur sa préparation estivale puis un deuxième orienté sur son intégration en Allemagne, c’est un troisième volet très entertainment qui nous est cette fois proposé.

Ce n’est pas l’annonce de cette semaine qui va calmer la hype autour du Français le plus haut drafté de l’histoire. Un meneur rookie qui commence tout de suite dans le cinq majeur ? Même à Detroit, c’est de bon augure pour la carrière du produit Choletais. Mais ce ne sera surtout pas une première puisque le gamin de 18 ans avait déjà pris ses marques en tant que starter lors de son passage à Ulm. On espère que vous avez eu votre dose de basket car c’est à peu près tout ce qu’il y aura de sérieux dans cet article et cette vidéo réunis. Au programme de ce nouvel épisode, un concentré de blagues et de grosses punchlines en direction de Larry, le pote de Kiki passé en Allemagne pour lui rendre visite durant quelques jours. Après la gastronomie germanique, le rook tente l’accoutrement traditionnel et fait un petit détour par le monument principal de la ville pour envoyer du trick shot. On vous avait prévenu, ce n’est pas cette fois qu’on parlera pick-and-roll et système en sortie de temps mort.

Cela fait déjà suffisamment de teasing pour une vidéo alors on vous laisse découvrir tout ça ci-dessus. Ce n’est pas le contenu de l’année mais ça laisse quand même entrevoir l’esprit de compétition qui anime Killian Hayes au quotidien, même avec ses potes. Allez, ça fait toujours 11 minutes de gagnées en attendant la reprise.