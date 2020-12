James Harden « ouvert à un trade aux Sixers ou vers d’autres contenders » : breaking du soir, ce ne sera donc ni aux Knicks ni aux Kings

Ding dong, c’est l’heure du traditionnel point James Harden, qui alimente régulièrement l’actu depuis quelques jours. En ce mardi soir, toujours pas de transfert au menu ou d’apparition magique du Barbu au Toyota Center, mais une nouvelle proposition faite par ce dernier à sa franchise.

Enfin « nouvelle », c’est vite dit. Disons que James Harden a souhaité élargir le nombre de ses destinations potentielles en cas de transfert, lui qui veut évidemment toujours bouger comme le prouve son comportement actuel. D’après Adrian Wojnarowski et Tim MacMahon d’ESPN, le Barbu aurait indiqué aux Rockets avant le début du camp d’entraînement qu’il était ouvert à un échange avec les Sixers, mais aussi d’autres candidats au titre. Autrement dit, il envisage de plus en plus sérieusement une autre équipe que les Nets, qui étaient tout en haut de sa liste et qui semblaient ainsi favoris pour accueillir Harden dans un trade potentiel. Quelle ouverture d’esprit dis donc ! Si on avait déjà entendu parler des Sixers dans le dossier barbu, le lien étant assez facile à faire puisque Daryl Morey – l’ancien manager général des Rockets qui possède une relation proche avec Harden – est aujourd’hui à Philadelphie, on se dit qu’une équipe surprise pourrait désormais s’engouffrer dans la brèche. Mais pour cela, il va évidemment falloir proposer du lourd aux Rockets, qui attendent une très grosse offre pour éventuellement bouger leur superstar. Pour l’instant, avec les Nets, qui peuvent potentiellement proposer un package incluant Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen, du choix de draft et du pick swap, ça ne donne rien. C’est pour cette raison qu’Harden ouvre officiellement les possibilités, mais ce n’est pas pour autant que ça change fondamentalement les choses dans cette situation aujourd’hui.

James Harden est toujours sous contrat au moins deux saisons, et les Rockets restent campés sur leurs positions en attendant de voir comment la situation va évoluer. Mis à part un Daryl Morey qui fait le fou et qui décide de lâcher un joueur du calibre de Ben Simmons pour ramener son chouchou à Philly, on voit mal quel transfert pourrait avoir lieu avant le début de la saison. Et l’ami Daryl semble aujourd’hui prêt à guider les Sixers en se basant sur le duo Ben Simmons – Joel Embiid, comme le montre le recrutement effectué à l’intersaison. Du coup Ramesse, tu peux faire tout ce que tu veux pour forcer un transfert, à un moment donné, va quand même falloir arrêter les conneries. Pour rappel, le MVP 2018 n’a toujours pas rejoint le camp d’entraînement de son équipe, lui qui a préféré se faire des soirées entre Atlanta et Las Vegas. Aujourd’hui, si les Fusées connaissent bien entendu la volonté profonde de leur joueur, elles ne savent pas à quel moment il compte débarquer. Les Rockets avaient déclaré il y a quelque temps qu’ils étaient prêts à se mettre dans une position inconfortable avec leur star, c’est désormais le cas et il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’ils craquent devant Harden. Plus le contrat de James va avancer, plus les chances de transfert vont s’élever mais à l’heure actuelle, ça semble encore trop tôt.

Voilà pour la dernière news du dossier Harden. On se retrouve demain pour la suite, avec un Barbu probablement du côté de Brooklyn pour fêter le récent anniversaire de Jay Z. On surveille ça de près.

Source texte : ESPN