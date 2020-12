James Harden brille toujours par son absence : les Rockets dans l’inconnu, ça craint de plus en plus cette histoire

Ding ding, c’est le point James Harden du jour. Absent pour l’ouverture du camp d’entraînement des Rockets, le Barbu n’a toujours pas posé le pied au Toyota Center et la franchise texane ne sait plus trop quoi penser de cette situation, elle qui se trouve plus que jamais dans l’inconnu.

Le dernier épisode de la saga James Harden vient de sortir. Hier, on vous parlait de la passion de l’ancien MVP pour les strip clubs et les soirées d’anniversaire, d’Atlanta jusqu’à Las Vegas. Aujourd’hui, on va se pencher sur la dernière déclaration du nouveau coach de Houston Stephen Silas, complètement dans le flou à environ deux semaines du début de la saison régulière. Pour rappel, le Barbu était absent tout le week-end, que ce soit pour les entraînements collectifs ou individuels, mais aurait fait part de son arrivée imminente aux dirigeants des Fusées. Sauf qu’il n’est toujours pas là, et Silas ne peut que constater l’absence prolongée de la superstar de H-Town.

« Il n’y a pas d’échéance. Et c’est un pas en arrière. Vous voulez que votre meilleur joueur soit là. […] Il faut être honnête et comprendre que c’est un revers de ne pas avoir l’un des meilleurs joueurs de la NBA ici avec nous » a déclaré Silas via ESPN.

Dans une équipe de Houston en mutation, le camp d’entraînement est très important pour former des automatismes. Il reste une quinzaine de jours avant le début officiel des hostilités, ce n’est évidemment pas énorme et plus tôt Harden reviendra, mieux ce sera. Mais ça n’en prend pas le chemin et Stephen Silas se retrouve aujourd’hui dans une situation assez WTF, avec un franchise player qui tente visiblement de forcer son départ en séchant tous les entraînements.

« Tout ce que je vois, c’est qu’il n’est pas là. Le raisonnement qu’il y a derrière, ça le concerne. Il est celui qui peut expliquer les raisons de son absence. Je ne peux pas réellement tirer des conclusions et penser aux différentes possibilités. Ce que je vois, c’est qu’il n’est pas là, et il a une raison, mais c’est à lui d’expliquer cette dernière » a ajouté le coach de Houston.

Eh bah, ça promet tout ça. La situation entourant James Harden reste donc mystérieuse et on se demande comment ça va évoluer. On sait que le Barbu veut partir, on sait que les Rockets veulent le conserver tant qu’il n’y a pas d’offre Triple XL sur la table. Une grosse impasse donc mais Ramesse n’est pas en position de force étant donné qu’il lui reste au moins deux années de contrat. Aujourd’hui, en agissant de la sorte, Harden s’expose à des sanctions, non seulement de la part des Rockets pour son absence au camp d’entraînement, mais aussi de la part de la Ligue pour son comportement global et notamment ses sorties nocturnes en pleine pandémie. Si l’on en croit Zach Lowe d’ESPN, des dirigeants de franchises à travers la Ligue aimeraient vraiment voir Adam Silver faire quelque chose. On imagine qu’ils ne sont pas très satisfaits par rapport à cette situation, où on a une superstar qui fait un peu ce qu’elle veut alors qu’elle devrait s’entraîner avec son équipe. En clair, le cas Harden commence à dépasser les frontières de Houston et prend de plus en plus d’ampleur…

Jusqu’à quand James Harden va-t-il faire grève ? La NBA va-t-elle intervenir pour débloquer cette situation chelou ? Le Barbu va-t-il finalement faire son apparition au camp d’entraînement de Houston ? Autant de questions qui attendent des réponses.

Source texte : ESPN