James Harden a enfin retrouvé le chemin de Houston : prudence, il ne s’agit peut-être que d’un transit

Comme promis hier, voici le point Harden du jour. Et il y a de la news. En effet, alors que tout le monde se demandait où se trouvait le Barbu, ce dernier a finalement retrouvé le chemin de Houston. Et on vous rassure, il n’est pas passé par la case strip club depuis son retour dans le Texas.

Non, c’est bien vers le Toyota Center que James Harden s’est dirigé. En effet, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la superstar des Rockets est arrivée à la salle hier pour passer un test COVID. Son coach Stephen Silas, qui n’est toujours pas en contact avec Ramesse, a confirmé la nouvelle. Pour rappel, un joueur doit présenter trois tests négatifs consécutifs avant de pouvoir tâter la gonfle. Une fois que cette étape sera passée, Harden pourra alors rejoindre le camp d’entraînement de son équipe, à condition évidemment qu’il n’ait pas chopé le COVID à la soirée d’anniversaire de Lil Baby ou à Las Vegas. C’est donc un petit tournant dans le dossier Harden, qui brillait jusque-là par son absence, avec un comportement loin d’être professionnel. Toujours bien décidé à quitter les Rockets, le Barbu a récemment indiqué aux Fusées qu’il envisageait d’autres options que les Nets, dont les Sixers mais aussi d’autres contenders. Un nouveau moyen pour forcer son transfert mais la franchise de Houston ne semble pas prête à échanger Harden, en tout cas pour l’instant. Un bras de fer dans lequel l’ancien MVP n’a pas beaucoup de marge de manœuvre, lui qui possède encore deux ans de contrat avec les Rockets avant de pouvoir potentiellement arriver sur le marché de la Free Agency en 2022.

Rockets coach Stephen Silas confirms that James Harden got tested in Houston today. "That's pretty much all I know," he said. https://t.co/HVl2OmoJy9 — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 8, 2020

Maintenant que James Harden est rentré à Houston, on surveillera la manière dont se dérouleront les retrouvailles. Les Rockets peuvent potentiellement sanctionner leur joueur pour avoir séché le début du camp d’entraînement, mais ça ne rajouterait que de l’huile sur le feu. L’objectif pour les Fusées, c’est qu’Harden se pointe et que le bras de fer actuel baisse en intensité pour pouvoir entamer la saison à venir dans un climat un peu plus serein. Ce n’est clairement pas gagné car on imagine que le Barbu fera la gueule, ce qui risque de bien plomber l’ambiance au sein d’une équipe nouvelle guidée par un coach rookie. En attendant l’arrivée d’Harden sur les parquets, les Rockets vont continuer de s’entraîner avant d’entamer leur pré-saison vendredi. Les hommes de Stephen Silas ont deux matchs face à Chicago au programme, à chaque fois au United Center, avant d’accueillir les voisins texans de San Antonio pour une double confrontation.

James Harden est enfin à Houston après avoir parcouru les différentes boîtes de nuit des States. On l’attend désormais à l’entraînement dès que possible, et éventuellement sur le terrain lors de la pré-saison. Allez, au boulot maintenant.

Source texte : ESPN