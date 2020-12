Port du masque mais tenue plus décontractée : du très gros style pour les coachs cette saison

Le début de la saison approche ! À J-13, les dernières spécificités de cette campagne aux 72 matchs apparaissent. Au programme, un port du masque quasi-permanent pour les coachs ainsi que la possibilité de pouvoir porter une tenue plus décontractée pour nos techniciens préférés.

Non, la Woj Bomb de la nuit ne concerne pas James Harden… bien que celui-ci puisse se réjouir de ne pas être coach en NBA aujourd’hui (même si ça serait très drôle). Dans un tel cas, au-delà de devoir mener son équipe aux Playoffs plus que dans les strip clubs, il serait surtout obligé de porter un masque en permanence à quelques exceptions près. Très barbant. Plus précisément, les masques seront donc imposés aux coachs en match, à l’entraînement, durant les déplacements de l’équipe et dès qu’ils se trouvent dans les installations ou la salle d’une franchise. S’il y aura donc quelques exceptions selon les circonstances, le message est clair : on ne plaisante pas avec la propagation du virus… pour les coachs, bien sûr. Pour le reste ne vous en faites pas, on n’empêchera pas Ja Morant de postériser la moitié de l’équipe adverse.

Coaches must wear masks at all times with limited exceptions when at team facilities or arena, during team travel and during practices and games, sources tell ESPN. https://t.co/NemTeew00d — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 9, 2020

Reste à voir si les systèmes tactiques seront bien compris par toute l’équipe au moment de revenir sur le terrain ou si les masques nous réserveront quelques pépites. Pas le problème de Doc Rivers, qui s’est entraîné depuis des années à ne plus mettre en place de schémas et s’exprimant principalement avec des gestes… Les Sixers se sont décidément renforcés intelligemment. Du côté de San Antonio, on attend patiemment la teneur de l’amende en cas de non-port du masque pour prévenir tous les coups de gueule de Pop’, qui se feront bouche libre sur les switchs défensifs de LaMarcus.

Les coachs étaient décidément à l’honneur cette nuit puisque si le masque apparaît, la garde-robe des techniciens évolue également. En accord avec le syndicat des coachs (NBCA), la Ligue a confirmé la possibilité de rester en tenue plus « décontractée » durant les matchs, n’obligeant plus le port du costume traditionnel. Libre à eux de porter pantalons et autres polos, même si certaines excentricités ne seront pas permises puisque les joggings n’auront pas leur place sur le côté coach du banc.

NBA coaches are no longer required to wear a sports coats during games, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Coaches must wear business attire (no track pants during games). Coaches must wear facemasks during games, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 9, 2020

Les coachs sont désormais au fait de ce qui les attend. Principaux contacts de tous les joueurs du roster, la NBA compte sur l’exemplarité des 30 maîtres tacticiens avec un port du masque au cœur du jeu. Petite récompense en marge de cela, le droit de venir en mode plus décontracté… Le style mais avec le masque.

Source texte : ESPN