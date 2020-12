Théo Maledon et son « expérience européenne » débarquent au Thunder, Mark Daigneault charmé par la maturité à la française

Théo Maledon enfin joueur du Thunder, c’est acté ! Débarquant au milieu d’un effectif qui n’est qu’aux prémices de sa reconstruction, le défi ne sera pas simple pour l’ancien meneur de l’ASVEL, mais il peut toutefois compter sur un coach qui s’est penché sur son cas.

En pleine opération started from the bottom, le Thunder a vu arriver le Frenchie Théo Maledon au sein de son roster. Drafté en 34e position par les Sixers, Maledon a su d’emblée que la bonne casquette à mettre sur la tête était celle d’Oklahoma City, lui qui fut impliqué dans le trade Al Horford – Danny Green, qui a été officialisé hier. Au moment d’attaquer, à 19 ans seulement, sa conquête de la NBA, le Français arrive sur la pointe des pieds dans cette franchise qui a composé ces dernières années avec Russell Westbrook et Chris Paul à la mène, mais fort également de son expérience chez les professionnels en Europe. Ce que n’a pas manqué de souligner via ThunderWire le nouveau coach d’OKC, lui aussi rookie, Mark Daigneault :

« Pour un jeune joueur qui vient d’être drafté, il a un bon cumul d’expérience. Il a joué à un gros niveau en Europe. Il a une certaine maturité en lui grâce à cela. Ça se voit qu’il était entouré par des pros. C’est une personne mature pour son âge et il a une façon mature d’appréhender le jeu. »

Arrivant de l’ASVEL où il avait pu se confronter au haut niveau européen en EuroLeague, Maledon débarque dans l’Oklahoma avec une ligne statistique de 6,5 points, 2 rebonds et 1,9 assist en 15,6 minutes de jeu la saison dernière et avec des chiffres plus intéressants encore en EuroLeague, où il a cumulé 7,4 points et 3,1 assists (à 45,6% au tir et 36,7% à 3 points). Honorable. À voir si cela fera la différence pour tenter d’obtenir du temps de jeu dans une équipe en reconstruction, qui compte – en autres – les jeunots canadiens Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort sur le backcourt, ainsi que le vétéran George Hill toujours disponible au poste 1. Sur le banc, Maledon devrait se battre avec Frank Jackson et Ty Jerome, deux jeunes joueurs aux dents longues également, pour obtenir des minutes… À moins que Sam Presti et ses hommes ne se lancent encore dans de grandes opérations au cours de la saison. Loin d’être improbable.

L’aventure commence pour Théo Maledon en NBA. Certainement frustré d’avoir vu le premier tour de la Draft lui échapper, on espère que notre nouveau Frenchie fera parler sa maturité et musclera son jeu en sortie de banc histoire de bien électriser une second unit du Thunder qui n’attend que ça.

Source texte : ThunderWire