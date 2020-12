NBA Preview 2020-21 : le Orlando Magic ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. On part direction la Floride aujourd’hui avec l’analyse fine du Magic.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Vavane n’est pas sur le pouf avec nous pour annoncer le Magic dans le Top 4 de la Conférence Est, et pour cause ce n’est pas vraiment à ce niveau-là qu’on attend Orlando cette saison. Après deux éliminations consécutives au premier tour des Playoffs, le Magic repart avec quasiment la même équipe, Jonathan Isaac en moins. Du coup, on voit mal Evan Fournier et ses copains faire beaucoup mieux que les saisons précédentes, pire ils pourraient perdre leur place dans le Top 8 de l’Est avec la montée de plusieurs équipes comme les Hawks par exemple. On va laisser la réalité du terrain parler, mais la saison ne s’annonce pas vraiment folichonne en Floride. On se dit qu’une qualification en Playoffs serait déjà une réussite…

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».