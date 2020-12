Officiel : Vincent Poirier débarque aux Sixers, Joel Embiid va pouvoir causer français à l’entraînement

Le soir de la Draft, les Sixers et le Thunder avaient trouvé un accord concernant un transfert impliquant Al Horford et Danny Green, mais il a fallu attendre un peu avant qu’il soit officiel car certains détails étaient encore à régler. C’est désormais chose faite et par la même occasion, le Frenchie Vincent Poirier prend la direction de Philly.

Nouveau déménagement à prévoir pour Vincenzo. À moins qu’il n’ait jamais défait ses valises après son transfert de Boston à Oklahoma City le 19 novembre dernier. En tout cas, Poirier va désormais s’installer du côté de Philadelphie, rival des Celtics dans la division Atlantic. La nouvelle a été annoncée par différents médias locaux, dont The Philadelphia Inquirer, et a également été confirmée par la franchise de la ville de l’amour fraternel. Petit rappel quand même par rapport à ce trade qui tardait à s’officialiser, Poirier arrive aux Sixers en compagnie de Danny Green et Terrance Ferguson, tandis qu’Al Horford débarque lui à Oklahoma City avec un choix de premier tour protégé en 2025 ainsi que les droits sur les rookies Théo Maledon et Vasilije Micić. Et pour être tout à fait complet, sachez aussi que les Sixers ont récupéré une trade exception à hauteur de 8,1 millions de dollars. Voilà voilà. Principal enseignement de cet échange ? Le recrutement de Poirier par Philly va permettre à Joel Embiid de parler français à l’entraînement, lui qui récupère enfin le barbu qu’il avait demandé (ou pas).

It’s official. The #Sixers announce they have acquired Danny Green, Terrance Ferguson and Vincent Poirier in their trade that sent Al Horford to the #OklahomaCityThunder. Green will wear No. 14. Ferguson will don No. 23, and Poirier No. 17. — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) December 8, 2020

Pour Vince, on ne peut pas dire que ce transfert soit particulièrement une bonne nouvelle. Il avait beaucoup chauffé le banc à Boston lors de sa première saison NBA, une situation qu’il ne pouvait plus vraiment supporter, et on le voit mal réussir à se faire une place dans une raquette qui possède déjà du monde au poste de pivot. Car derrière l’intouchable Joel Embiid, les Sixers ont recruté le vétéran et tout juste champion NBA Dwight Howard, sans oublier l’ancien back-up de Rudy Gobert au Jazz, Tony Bradley. Dans le projet de reconstruction du Thunder, Poirier aurait probablement eu plus d’opportunités, tout en formant un petit duo de Frenchies sympathique avec Théo Maledon.

Allez, direction Philly pour Vincent Poirier. Pas sûr qu’il dépasse les 22 matchs et les six minutes par rencontre (ses chiffres de l’an passé) avec les Sixers vu la concurrence sur le poste de pivot, mais ça ne nous empêche pas de lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle aventure NBA.

Source texte : The Philadelphia Inquirer